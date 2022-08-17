人妻炫耀約砲賺10萬一晚高潮5次　鹹濕對話曝光辯「聊天尺度大」

▲鄭姓人妻約砲賺錢，被老公抓包。（示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北一名鄭姓人妻先前偷吃被抓包，就把手機密碼給老公讓他查勤，沒想到鄭夫發現她和朋友炫耀約砲賺進10萬元，還和一名高姓男子進行鹹濕對話。台北地院近日判鄭女應賠償90萬元，可上訴。

根據判決書內容，鄭女2019年結婚後，隔年就出現外遇行為，並於2021年簽切結書承諾不會再背叛丈夫，另提供手機密碼方便查勤，鄭夫卻從對話紀錄發現，妻子從2020年10月至2021年4月間，長期和高男有性關係。

鄭女和高男的對話相當鹹濕，鄭女曾傳訊息表示，「Amazing sex」（驚人的性愛）、「Miss you…Luv this afternoon when I lay on your body and let u touch my hair...Feel loved」（好喜歡下午我躺在你身上、你摸我頭髮時，我感到被愛）、「I'm want u madly」（想要你到瘋了），高男則回「Am I good？」（我厲害吧？）

鄭女另在2021年2月傳訊息給朋友炫耀自己「月入10萬」，並拍下萬豪酒店的房卡和手上的一疊鈔票傳送，對方則說「不只吧，高大哥就8萬了」，同年3月又和另名友人透露她和高大哥約在艾美酒店，「高潮了4還5次…他體力真的不錯」、「人家高大哥很喜歡我欸，今天跟他也是滿火熱的」。

鄭夫同年4月跟蹤妻子到艾美酒店，破門拍下妻子和高男裸體在房內的畫面，並對妻子提告侵害配偶權，求償100萬元精神慰撫金。鄭女則辯稱自己個性開放，和朋友聊天尺度比較大，否認偷吃。

法官認為，鄭女曾簽切結書、提供手機密碼，鄭夫行為屬於合法蒐證，另以鄭女和高男裸身待在房間的畫面，認定確實侵害其夫配偶權，判賠90萬元，可上訴。