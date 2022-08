人妻炫耀約砲賺10萬一晚高潮5次　鹹濕對話曝光辯「聊天尺度大」

▲鄭姓人妻約砲賺錢,被老公抓包。(示意圖,與本案無關/翻攝自pixabay)



記者崔子柔/綜合報導

台北一名鄭姓人妻先前偷吃被抓包,就把手機密碼給老公讓他查勤,沒想到鄭夫發現她和朋友炫耀約砲賺進10萬元,還和一名高姓男子進行鹹濕對話。台北地院近日判鄭女應賠償90萬元,可上訴。

根據判決書內容,鄭女2019年結婚後,隔年就出現外遇行為,並於2021年簽切結書承諾不會再背叛丈夫,另提供手機密碼方便查勤,鄭夫卻從對話紀錄發現,妻子從2020年10月至2021年4月間,長期和高男有性關係。

鄭女和高男的對話相當鹹濕,鄭女曾傳訊息表示,「Amazing sex」(驚人的性愛)、「Miss you…Luv this afternoon when I lay on your body and let u touch my hair...Feel loved」(好喜歡下午我躺在你身上、你摸我頭髮時,我感到被愛)、「I'm want u madly」(想要你到瘋了),高男則回「Am I good?」(我厲害吧?)

鄭女另在2021年2月傳訊息給朋友炫耀自己「月入10萬」,並拍下萬豪酒店的房卡和手上的一疊鈔票傳送,對方則說「不只吧,高大哥就8萬了」,同年3月又和另名友人透露她和高大哥約在艾美酒店,「高潮了4還5次…他體力真的不錯」、「人家高大哥很喜歡我欸,今天跟他也是滿火熱的」。

鄭夫同年4月跟蹤妻子到艾美酒店,破門拍下妻子和高男裸體在房內的畫面,並對妻子提告侵害配偶權,求償100萬元精神慰撫金。鄭女則辯稱自己個性開放,和朋友聊天尺度比較大,否認偷吃。

法官認為,鄭女曾簽切結書、提供手機密碼,鄭夫行為屬於合法蒐證,另以鄭女和高男裸身待在房間的畫面,認定確實侵害其夫配偶權,判賠90萬元,可上訴。