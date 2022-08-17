國中女脫口「阿嬤躲冰箱」竟藏屍5年　鄰居曝疑點：缺錢怎會住這

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

新北八里區16日發生冰箱藏屍案，一名66歲男子疑因經商失敗，沒錢將母親下葬，竟將遺體放在冰箱長達5年，直到女兒在學校與老師聊天，說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，才讓事件曝光。一位鄰居表示，附近房子的租金約在12000到15000元間，若經濟真的有負擔的話，應該是不會住在這種價位的房子。

▲新北國中少女在學校一句「阿嬤在冰箱」，意外揭冰箱藏屍案。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北警方16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名國中少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對，立刻通報社會局，社工前往了解，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

事件曝光後，一名鄰居告訴ETtoday新聞雲，死者兒子平常都待在家裡沒有工作，之前都沒有傳出任何狀況，也不曾看過社工拜訪，女兒平常看起來也相當正常，離奇的是他住在這邊2年多，從來沒有看過死者，沒想到人早已過世。

他還說，實在不懂為何死者兒子會如此處理家人遺體，認為沒錢可以求助社會局或帶媽媽到醫院，「政府一定會幫你處理，社工一定會幫忙處理，怎麼會沒有辦法處理」、「我活到這個年紀，還是第一次聽到，把媽媽冰在冰箱」。

他也疑惑，死者兒子的房子是租的，大概住了約6年以上，租金約在12000到15000元間（經警方調查，確切租金為10000元），若對方經濟有負擔，應該是不會住在這種價位的房子，而且若真的有需要求助的話，也不可能會像現在這樣，自己處理遺體。

▲鄰居表示，實在不懂男子為何會如此處理家人遺體。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，婦人2017年10月自林口長庚出院後，被兒子接回家照護，但不久後就逝世。至於為何會如此處理遺體，死者兒子供稱，他因為經商失敗，沒有錢將母親下葬，才會把遺體安置在冰箱。

警方指出，由於遺體完整無外傷，經鑑識人員採證後，初步排除他殺可能，遺體目前已送往板橋殯儀館暫時冰存，待17日報請檢方相驗，以釐清確切死因。

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