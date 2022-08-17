柬埔寨台人反抗「遭砍斷手腳」？畫面瘋傳　殘忍處決真相曝光

▲柬埔寨台人反抗遭砍斷手腳？其實是墨西哥販毒集團處決內部成員。（圖／翻攝自「MyGoPen麥擱騙」）

記者柯沛辰／綜合報導

台人被騙去柬埔寨的案件層出不窮，近來網路上更流傳一段駭人的虐殺影片，稱是台人反抗遭處決。不過，事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」追查後，發現是2021年販毒集團私刑處決叛徒的影片，拍攝地點在墨西哥，與近期台人赴柬埔寨遭詐騙無關，網傳消息並不正確。

近來社群平台和通訊軟體流傳一段血腥虐殺影片，分別寫道「台人到柬埔寨，發現不對而反抗，下場不用回來了～」、「盡量轉傳，至少救救還沒有被騙出國的年輕人」。內容可見，一名中年男子在林地間掙扎爬行，但隨即遭惡煞持刀劈斷四肢，當場血流如注，痛得發出淒厲哭喊。

▲不少人在社群軟體轉傳影片，稱是在柬台人反抗「不用回來了」。（圖／翻攝自「MyGoPen麥擱騙」）

「MyGoPen麥擱騙」搜尋追查後，發現這段1分03秒的影片不僅早在2021年6月就於網路上流傳，當時還被傳成是台灣詐騙集團成員在菲律賓遭私刑。為此，警方一度出面澄清，強調近年來和菲律賓聯手破獲多起跨國詐騙案，但未獲報台人遭虐殺。

事實上，專家研判背景人聲是西班牙語，加上影片早在2021年流傳，已經可以肯定與近期柬埔寨詐騙案無關。若再深入追查，可知影片是墨西哥犯罪集團CJNG懷疑受害者背叛組織，因此派殺手El Pantera將人處決肢解，棄屍在一處公路旁，還留下紙板作為警告相關人等。

當地媒體《Tabasco Hoy》報導指出，集團在拓展業務時發生內鬨而分裂，受害者halcón平時負責監視警方動向、通風報信，卻被認為背叛組織，因此被當作叛徒處決。相關內容可在2021年5月15日發布的數位版報紙第 12 頁找到。

另據《Guanajuato Trending News》報導，CJNG領導人為內梅西奧．塞萬提斯（Nemesio Cervantes），別名El Mencho，是墨西哥頭號通緝犯，美國緝毒局（DEA）也開出1000萬美元懸賞。

▼墨西哥媒體有報導該起事件。（圖／翻攝自《Tabasco Hoy》）