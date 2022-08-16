高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

▲研究發現，男性在交友軟體頭像放上和狗狗的合照將讓配對機率大增。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著各大交友軟體或約會APP的使用量大增，越來越多年輕人在網上交友的活躍度也逐漸提高。不過西班牙最新研究發現，女性們認為在交友軟體頭像放上與「狗」的合照，將讓男人更具有吸引力，但狗狗的大小也會對女性是否想和對方互動產生影響。

綜合《鏡報》與LADbible報導，西班牙哈恩大學的研究人員採訪了300名女大生，要求他們在一半光線充足和另一半光線昏暗的照片中作選擇，發現無論狗狗的品種或照片的光線為何，女性更喜歡和照片中有狗的男人約會，不過「動物的大小」會影響女性的選擇。

科學家們發現，女性容易將飼養小型犬的男人視為「不具有嚴重威脅和威懾」的男子，「目前的研究表明，在多數的情緒環境中，小型犬比中型犬更能激發積極的情緒反應，和更高水平的安全感，而狗狗所帶來的情緒和安全感也可能與狗狗的體型有關」。

然而，近年來有越來越多男性發現「用狗狗把妹」（dogfishing）的好處，於是有不少男子會將自己的頭像換成和狗狗的合照，或是在自介中寫上「希望另一半喜歡狗狗」，藉此來提高配對結果。

不過有女網友透露，部分在頭像中放上狗狗合照的男性其實並沒有真的養狗，他們只是將狗狗當作一種誘餌引人上鉤。約會專家建議，若想要提前排雷的話，女性在認識類似男生時，可以先問問對方「這隻狗多大了」、「牠叫什麼名字」，來探聽照片中的狗狗是不是男生所有。