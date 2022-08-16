馬航MH17被擊落8年！荷法庭11月將作裁決　檢方要求4被告終身監禁

▲負責審理MH17墜毀案的荷蘭法庭宣布將在11月17日對4名被告作出裁決。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞航空MH17在2014年於俄羅斯邊境的烏東頓內茨克上空被擊落，荷蘭檢方要求負責審理此案的荷蘭法庭，處以4名被告終身監禁。意外發生8年後，荷蘭法庭在今年8月15日宣布，將在11月17日作出裁決，並對4名被告宣判。

據路透社報導，馬航MH17班機2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡時，在靠近俄羅斯邊界的烏克蘭領空內被飛彈擊中，導致飛機在空中解體墜毀，機上283名乘客和15名機組成員全數罹難。

荷蘭調查團隊2年後證實，MH17是被一枚「從俄羅斯軍事基地發射」的飛彈所擊落，但俄方堅決否認對MH17墜毀一事負有責任，甚至還控訴調查團隊對俄羅斯「抱有成見」。

澳洲與荷蘭在今年3月14日聯手，就MH17被擊落一事，在國際民航組織（ICAO）對俄羅斯採取法律行動，並要求一名烏克蘭被告和三名俄羅斯被告負責。檢方要求法庭對所有嫌犯判處終身監禁，而檢察官也指出，被指控的4人均未到場，只有普拉托夫（Oleg Pulatov）一人委託了律師出庭。

負責審理此案的荷蘭法庭在8月15日宣布，法庭將在今年11月17日作出裁決，並對4名被告宣判。不過，普拉托夫的律師辯稱，審判是不公平的，因為檢方並未適當審查墜機的原因，或是普拉托夫參與的其他論據。