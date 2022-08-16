狼醫性侵多人！藥物控制女病患　無預警「獄中自盡」疑死因不單純

▲美國68歲神經科醫生因性侵罪行遭裁定羈押，卻在正式判刑前在獄中疑似自盡身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國一名狼醫過去性侵多名女病患，還被控訴以開立止痛藥處方籤控制受害人，上月被紐約州法院判定有罪而羈押，預計在9月14日接受審判。然而，花錢聘請辯護律師的他15日竟在臭名昭彰的里克斯島監獄中因不明原因「自盡」身亡，律師與家屬質疑監獄管理不當，也懷疑他的死因不單純。

根據《紐約時報》報導，68歲神經科醫生克魯恰尼（Ricardo Cruciani）15日清晨被發現坐在獄中一個淋浴區，脖子上圍著一條床單，不久後醫護人員趕來救治，據當局文件顯示，他是在被發現的大約1小時候死亡，成為里克斯島監獄（Rikers Island，又稱雷克島監獄）今年以來的第12例「非正常死亡」個案。

在克魯恰尼離世約2周前，紐約州最高法院陪審團裁定他犯有12項掠奪性性犯罪、性虐待、性侵與其他罪行。這名在治療慢性疼痛方面享有盛名的醫師被認定自2012年起性侵至少6名女病患，部分受害人更指控他開立過量止痛藥，導致她們產生藥物依賴。克魯恰尼可能將在9月14日被判無期徒刑，另外，他還在紐澤西州法院面臨指控，在曼哈頓面臨聯邦指控。

▲里克斯島監獄又稱雷克島監獄，附有懲戒機構跟精神醫院，由於「非正常死亡」人數高得異常，許多囚犯都不願被關押在此。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市懲教局局長莫利納（Louis a . Molina）聲明，當局將進行初步的內部審查確定具體死亡情況。克魯恰尼的律師索辛斯基（Frederick Sosinsky）表示，當事人的家屬與法律代理人得知羈押期間發生暴力死亡的消息，深感震驚、悲傷，且難以置信。

事實上，在克魯恰尼被定罪後律師隨即在法庭上提出請求，法官同意後指示懲教部對他進行保護性拘留與自殺監視，在羈押期間必須受到全天候監視，以防嫌犯試圖自我傷害，甚至連上廁所也不例外。索辛斯基說，「據我們所知，這兩項條件都沒有被遵守。」他要求對死亡情況與懲教部是否有缺失進行調查。

《紐時》指出，里克斯島監獄數十年來一直存在問題，新冠疫情爆發後問題加劇，數百名懲教官未出勤，人力缺乏造成一連串的問題，包含對新進受刑人的基本管理。

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