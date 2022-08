金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

▲柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者廖翊慈/綜合報導

近日柬埔寨詐騙事件猖獗,不少亞洲人被騙至當地,其中不只台灣人,也有許多大陸民眾被賣到柬埔寨行騙,甚至有金融分析師等高知識水準人才。一名被騙的大陸廚師表示,在集團內主要工作是進行網戀,騙取富婆投資加密貨幣,曾有一名加拿大女子被騙了150萬美元(約新台幣4500萬元)。

根據「半島電視台(Al Jazeera)」報導,被騙至柬埔寨人蛇集團的外國國籍幾乎遍佈亞洲地區,包含台灣、中國大陸、馬來西亞、泰國、越南、印尼等國。行騙手法幾乎都是以高薪工作為誘餌,來吸引不少人落入集團煉獄中,其中甚至有像金融分析師的高知識份子。

32歲的大陸金融分析師被騙

32歲的盧祥日(Lu Xiangri,音譯)是一名來自大陸的金融分析師,他從沒想過自己會放棄原本的工作及妻小到柬埔寨,那時的他看著同鄉在柬埔寨發達、致富、買房,因此希望在柬埔寨開展自己的事業。

2020年9月,盧祥日抵達柬埔寨首都金邊,他在一名友人的餐廳工作,不料2021年新冠疫情爆發,餐廳也無可避免地倒閉了,隨即機票價格暴漲,無法馬上回到大陸,加上高額的隔離費用也因生意失利無法支付,只能被困在當地。

當時餐廳的常客給了他一份工作機會,盧祥日回憶道,「他告訴我,只需要為客戶分析證券市場,每月工資將超過1500美元,(當時)我以為我只需要工作兩個月就可以回中國。」結果到了「公司」後,他才發現自己被騙到詐騙集團了。

盧祥日表示,更慘的是往後的日子,他發現自己不斷被轉賣,無法逃離,「對方已經把我賣給另一間公司,我必須支付1.2萬美元(約新台幣36萬元)才能離開」,手頭沒有錢的他,只能繼續困在柬埔寨西南部施亞努市(Sihanoukville)的人蛇集團手中。

盧祥日之後更陸續被賣給另外2個人蛇集團,價碼從1.2萬美元依序提升至1.67萬、1.8萬美元,在這期間他曾向中國駐柬埔寨大使館及當地市長尋求協助,在第3次被賣掉時,終於被警察救出。

How a financial securities analyst in China ended up a victim of trafficking and enslavement by cyber-scam operations in Cambodia https://t.co/3jmwYiAYnx pic.twitter.com/rjHgmu1vCq

專挑富婆進行網戀行騙

另一名23歲的大陸廚師小陳也被賣到柬埔寨,甚至賣給了3個不同的人蛇集團,他表示,一開始以為要做的是在柬埔寨推銷網路遊戲,最後才發現自己被賣給了詐騙集團,被迫從事加密貨幣浪漫騙局。

小陳告訴半島電視台,通常是6人為一個團隊,每人一天要詐騙500人,集團還規定他們要自己寫出劇本,在網路上盜用他人的照片信息等等,將自己塑造成「帥氣、正向、有穩定工作」的鰥夫,小陳坦言,「他們(集團)認為,人物越悲慘越好,尤其跟多人同時進行聊天,比較不會被追蹤到。」

報導提及,以網戀進行投資詐騙的成功率極高,是不少人蛇集團愛用的手法,不僅會利用男性來詐騙,集團內也有女性版本的劇本,小陳表示,一名加拿大的富婆被騙了150萬美元,只是冰山一角,詐騙集團常利用當地廣泛只用的社群平台來釣受害者,甚至也有用抽獎的名義來進行詐騙,他也呼籲大家不要隨意點開來源不明的連結。

“It was like being in prison. Even in prison, there are human rights, but in there, they don’t care.”



Inside the compounds where people are held against their will and forced to run cyber-scams https://t.co/DZlfutUEIa