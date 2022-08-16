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普丁下令：生10胎就發49萬！　還加碼頒「英雄母親」勳章

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁為提高生育率，簽署新命令。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯出生率近年持續下降，為了提高生育率，吸引民眾「增產報國」，總統普丁特地簽署新命令，要求恢復「英雄母親」的稱號。「英雄母親」是蘇聯為了鼓勵民眾生育所設立的勳章，唯有生下超過10個孩子的女性才能獲得。而普丁此次也加碼，提供獲得「英雄母親」勳章的女性每人100萬盧布（約新台幣49萬元），不過也讓部分網友批，根本毫無吸引力。

根據《塔新社》15日報導，總統普丁為促進生育率，因此簽署了最新命令。該項法令授予養育「10名以上子女」的女性「英雄母親」稱號與勳章。英雄母親是蘇聯在1944年7月8日頒布的法令所設置的，不過在蘇聯解體後，也隨之廢除。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲根據新法令，生超過10名以上孩子的母親能夠獲得100萬盧布的獎金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《衛星通訊社》報導，其實普丁早在6月1日國際兒童節就曾經透過影片表示，要恢復英雄母親的稱號。榮獲英雄母親稱號的女性不但將擁有勳章，還能獲得政府提供的100萬盧布（約新台幣49萬元）獎金。

普丁近年曾多次在公開場合提及人口問題，他還在國情咨文中直言，俄羅斯的命運與歷史前景將取決於人口。他也曾表示，「養育孩子所收穫的幸福與喜悅超過任何的物質利益，但對很多年輕人而言，他們依舊有許多困難，例如婦女會因為生育而產生教育或職涯的壓力，而這些因素都會影響生育率。」

俄羅斯總統兒童權利全權代表庫茲佐娃2020年曾經表示，「在過去5年內，俄羅斯的出生率下降了24%。」

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