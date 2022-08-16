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挪威木橋斷成6截！轎車「直衝入河」畫面曝　砂石車垂直卡橋面

▲▼挪威特雷滕橋（Tretten）斷成6截。（圖／路透）

▲挪威特雷滕橋（Tretten）斷成6截。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

挪威南部城市一座橋梁15日突然倒塌，直接斷成6截，當時橋面上一台轎車掉入河中，還有一輛砂石車被卡在橋面上，畫面險象環生，所幸兩名司機都成功獲救，目前還在調查詳細事故原因。

根據ABC報導，挪威居德布蘭河谷（Gudbrandsdalen）的特雷滕橋（Tretten）在15日上午7時30分左右突然倒塌，整座長150公尺、由木頭和鋼材所搭建的橋應聲斷成6截，當時有一輛砂石車和轎車正好在橋面上，轎車直接落入水中，而砂石車則幾乎垂直地卡在突起的橋面上。

▲▼挪威特雷滕橋（Tretten）斷成6截。（圖／路透）

▲砂石車幾乎垂直地卡在突起的橋面上。（圖／路透）

所幸轎車司機自行爬出車外逃生，而救援直升機隨後也將砂石車司機救出，這場意外沒有造成任何人員傷亡。當地市長米特馬吉利（Jon Halvor Midtmageli）說，這完全就是災難性的，很難想像是真實的。當地居民佛莫（Atle Formo）表示，意外發生時他聽到強烈的撞擊聲，「我整個房子都在震動，我拉開窗簾，就看到整座橋倒塌了。」

挪威汽車聯盟（Norwegian Automobile Federation）指出，這座橋在2012年通車，最近一次檢查是2021年。挪威公共道路管理局（Norwegian Public Roads Administration）表示，應該要對坍塌原因進行獨立調查。

事實上，居德布蘭河谷另一座橫跨Sjoa河的橋樑，在2016年時也曾倒塌，它的製材和這次倒塌的橋樑類似，當時造成一名司機輕傷。該次坍塌之後，政府暫時關閉了類似結構的11座橋梁，當時報告指出，坍塌的原因是框架的接頭有缺陷。

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