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俄占札波羅熱核電廠　澤倫斯基警告：爆災難將威脅整個歐洲

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲札波羅熱核電廠在3月4日遭俄軍占領。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日警告，國際社會要對俄羅斯實施嚴厲的新制裁，不要屈服於「核訛詐」（憑借擁有的核武器對別國進行的威脅恫嚇），一旦由俄羅斯掌控的烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠發生「災難」，也許會衝擊到至今仍保持沉默的地區，甚至威脅整個歐洲。

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍占領，自7月底以來，札波羅熱核電廠多次被作為目標遭到砲擊，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。

綜合外媒報導，澤倫斯基於15日晚間演說時指出，俄軍利用占領烏克蘭南部札波羅熱核電廠作為掩護，砲擊附近城市和社區，「任何在札波羅熱核電廠發生的輻射事件，都可能影響到歐盟國家、土耳其、喬治亞和距離更遙遠的國家，這取決於風向和速度」，若災難發生後果也許會衝擊到一直保持沉默的地區。

澤倫斯基呼籲，國際社會要對俄羅斯實施更嚴厲的新制裁，千萬別屈服於他們的核訛詐，「所有俄羅斯軍隊必須立即從核電廠和附近地區無條件撤離。」在歐盟駐維也納國際組織代表團網站上發表的一份聲明中，包括挪威、英國、美國、加拿大、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、喬治亞、摩爾多瓦、北馬其頓和土耳其在內的一些國家呼籲俄羅斯入侵部隊立即離開該地區。

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