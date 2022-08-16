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檢方提證據搜川普寓所　美司法部反對公布宣誓書

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社

美國司法部今天表示，反對公布檢方用來取得聯邦法官批准，以搜索前總統川普佛州寓所的宣誓書。檢方在川普宅邸查扣多份機密文件。

路透社報導，檢方在一份檔案中寫道：「如果公開了，宣誓書將成為政府現有調查的路線圖，提供偵辦方向與可能進程的具體細節，此舉很有可能損及未來偵查步驟。」

川普的共和黨盟友近日加強呼籲司法部長賈蘭德（ Merrick Garland）公布宣誓書。這份文件將揭露檢方提供的證據，以證明他們有相當理由（probable cause）認為有人在川普寓所犯下罪行。這是他們為了取得搜索令狀所需達成的標準程序。

▲▼有冬季白宮之稱的海湖莊園Mar-a-Lago。（圖／路透社）

▲有冬季白宮之稱的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）莊園。（圖／路透社）

佛羅里達州南區聯邦地區法院12日應司法部要求，公開搜索令狀與數份隨附法律文件，顯示聯邦調查局（FBI）幹員自川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）莊園帶走11套機密文件，其中部分文件列為「絕對機密」。

這類文件通常是保存在特殊政府機構內，因為公開文件可能危害國家安全。

司法部今天表示，這是他們不公開宣誓書的另一個理由，稱這波調查涉及「高度機密文件」。但又說，不反對公布其他與搜查有關的密封文件，像是說明資料與政府密封文件的動議。

本月12日公布的搜索令狀顯示，司法部正在調查違反3項法律的情事，包括間諜法（Espionage Act）中禁止持有國防資訊的條款，以及另一項稱蓄意破壞、隱匿或竄改紀錄以阻撓調查構成犯罪的法規。

▲▼前美國總統川普的住所海湖莊園（Mar-a-Lago）8日遭聯邦調查局（FBI）大規模突襲搜索。（圖／達志影像／美聯社）

▲海湖莊園8日遭聯邦調查局（FBI）大規模突襲搜索。（圖／達志影像／美聯社）

川普之後在未提供證據下聲稱他有一份現行命令，可以解密所有在他寓所發現的文件。

賈蘭德決定公開搜索令狀，為極不尋常的舉動，因為司法部的政策向來是不就仍待調查的案件發表評論。

在賈蘭德宣布決定尋求公開搜索令狀當天，一名武裝男子試圖闖入FBI位於俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的辦公室。經飛車追逐後，他最終遭警方擊斃。

檢方今天表示，最近發生暴力事件與針對FBI的威脅增加，是他們不公開宣誓書的另一個理由。

他們寫道：「由於此事備受矚目，證人相關資訊尤其敏感；公開證人身分的風險，將影響他們配合調查的意願。」

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