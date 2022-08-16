泰國越南打擊人口販運　柬埔寨成阻礙！外媒點出原因：救人更難

▲近來台灣民眾頻頻傳出遭誘騙販運至柬埔寨、緬甸等東南亞國家，從事網路詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

泰國和越南因為地理位置，能爭取到流出中國的大部分投資，但也因為東南亞邊境問題漏洞百出，走私活動不斷，尤其在兩國的共同鄰國柬埔寨更為猖獗。外媒報導，柬埔寨缺乏政治意願與資源，邊境人員貪污腐敗的問題，更讓泰、越在防治販運方面的努力遭遇阻礙。泰國警方表示，從海外救人比在國內抓人更難。

●泰國反販運評比升級 仍有3千多人受害

根據「日經亞洲」報導，美國國務院7月公布「2022年度人口販運報告」，柬埔寨和越南被列為最差的第三級國家，印尼則被列入次差的第二級觀察名單。由於美國通常更樂於和第一、二級國家進行合作投資或金援，這份報告對於執政表現受譴責的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）而言來得正是時候，因為泰國今年正好被升至第二級。

然而報告統計，泰國仍有3300多名受害者遭到跨境販運，其中15歲少女南蒂普（Namtip）應徵暑期打工被拐賣至柬埔寨後，慘遭控制2個月。泰國皇家警察（Royal Police）負責打擊人口販運的助理專員哈帕恩（Surachate Hakparn）表示，「每個國家法律都不一樣，我們（警方）幫助那些被賣到泰國的受害者，比從海外把泰國人救回來更容易。」

▲柬埔寨西港成為詐騙集團聚集處。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

●人口販運影響貿易經濟

隨著企業對環境、社會治安等問題更加重視，發達國家一直在監測人權情況，例如美國自2016年起立法禁止進口強制勞動的產品，歐盟預計也將在今年通過類似禁令。日本貿易振興機構（JETRO）商業與人權部門負責人、經濟學家Susumu Tanaka表示，發達國家面臨商業和人權問題的共同挑戰，「只要人口販運案件持續存在，這些國家將不得不考慮到遭排除在全球供應鏈之外的可能性。」

●泰國再努力 救人還是要靠柬埔寨

泰國警方認為，去年受新冠疫情影響，因人口販運遭起訴和定罪案件量減少，但調查件數卻從2020年的133起增加到2021年的188起，且2022年估計將再增加1倍。警政部門今財政年度獲得了200萬美元的預算，用於解決移工和人口販運的問題。但報導指出，儘管泰國傾力解決移工和人口販運問題，對於鄰國柬埔寨缺乏政治意願與資源一事也無能為力。

雖然泰國警方可透過銀行帳戶、網路數據和電話通聯紀錄確定受害者身分，並追蹤犯罪者，但最後一關「執法」往往落在裝備簡陋的柬埔寨警方身上。受害人向日經亞洲透露，他們目睹泰柬邊境巡邏人員為了通行安全，收受人口販子的賄賂，犯罪集團首腦還會向受害者吹噓，他們依販運人頭數付給警察多少錢。

▲台灣航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

●越南受害者曝：想賣器官「卻被騙到柬埔寨」

在越南，有五花八門吸引人們到海外工作的網路廣告，目的地包含科威特、日本等各式各樣的國家，有些人最終被騙，淪為詐騙集團的奴隸。30歲受害者南水（Nam Thuy）在胡志明市受訪表示，他5月決定賣掉器官賺取醫藥費，和自稱掮客的陌生人上車後，他吃了一顆饅頭後就昏迷，幾個小時後他已經在前往柬埔寨的路上，好幾個月無法脫身。

南水在柬埔寨和幾十名越南人被迫從事網路投資詐騙，每次吸金目標約4000美元（約新台幣12萬），「如果你沒有達到目標，就會遭到電擊、毆打或者讓你餓死。」越南藍龍兒童基金會（Blue Dragon Children’s Foundation）反人口販運專員表示，疫情期間有越來越多人受到剝削，被販運到更廣泛的地區，「但其根本原因仍是貧困」。

柬埔寨國家警察發言人去年12月曾向「日經新聞」表示，警察部隊致力於打擊綁架勞工的犯罪集團。越南外交部發言人黎氏秋姮則表示，美方的人口販運報告未完全反映出越南在執行移工相關法律，保護網路環境中的兒童，以及針對安全移民問題進行國際合作的努力，「越南一直在密切關注國內和跨境人口販運的情況，以便祭出適當對策。」

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