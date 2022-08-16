養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

▲俄羅斯37歲女網紅瑪麗娜，與相差15歲的繼子弗拉基米爾墜入愛河後結婚。（圖／翻攝自IG@marina_balmasheva）

圖文／CTWANT

俄羅斯擁有超過65萬粉絲的37歲女網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva），14年前與前夫阿列克謝（Alexey）結婚，2人除共同撫養年僅7歲的繼子弗拉基米爾（Vladimir），還陸續收養5名孩子。直到2020年，瑪麗娜與前夫離婚後，竟和當時年屆21歲的繼子結婚，還在隔年生下一名女兒，如今瑪麗娜還懷了第二胎，一家人生活相當幸福。

宛如色情片的荒謬情節真實上演！瑪麗娜2020年與前夫離婚後，便與自己從小扶養到大的繼子弗拉基米爾墜入熱戀，而後2人步入禮堂，還在隔年1月生下一名女兒。當時這對年紀相差15歲的夫妻檔引發轟動，然而瑪麗娜絲毫不畏懼外界眼光，大方在個人社群帳號PO出公證照、婚紗照和夫妻倆抱著小女兒的幸福照片等。

▲如今已經升格為二寶媽的瑪麗娜常在IG秀出婚後轉變。（圖／翻攝自IG@marina_balmasheva）

事實上，瑪麗娜曾經表示，為了與丈夫的外型能夠匹配，她不但努力瘦身57公斤，還做了包括割眼袋、打肉毒、臉頸拉皮、消除橘皮組織等整形手術，並且開始習慣化妝、打扮自己；如今升格為二寶媽的她，談起現在的生活，雖然坦言破壞孩子對「父母的認知」有些慚愧，但也直言自己相當滿意再婚後的生活，並大讚現任年輕丈夫「他是個好人，也是我們孩子的好父親。我現在搬到了更大的城市，我愛人，也被愛」。

不過根據前夫阿列克謝指控，瑪麗娜在繼子弗拉基米爾升上大學後，就開始時不時引誘他，甚至曾在深夜時，爬上兒子的床並發出歡愉聲，讓當時站在門口的阿列克謝相當崩潰，他稱「如果不是我兒子，我會原諒她出軌的」。

▲瑪麗娜在與繼子結婚後，接受多次整形手術，並且愛上好好打扮自己。（圖／翻攝自IG@marina_balmasheva）

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