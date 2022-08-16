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他赴柬埔寨撈金！連續被4人蛇集團「低價轉賣」　大學畢價碼曝光

▲▼交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲不只台灣，馬來西亞也有青年被騙到柬埔寨工作。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王佩翊／編譯

近期不少台灣人因受高薪誘惑，遠赴柬埔寨撈金，卻落入東南亞人蛇集團詐騙陷阱，甚至因此有去無返，引發關注。馬來西亞砂拉越也有一名男子與友人相約到柬埔寨工作，怎知一下機就遭到人蛇集團控制，甚至在短短2個月內被轉賣了4間人蛇集團，如今仍然回不了家。此外，與其同往的友人則因有大學文憑，因此轉賣價格更高。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名23歲男子，6月和一名友人一起飛到柬埔寨工作，沒想到一下飛機就被當地人蛇集團控制。他先是被第一間人蛇集團以2萬美金（約新台幣60萬元）的價格轉賣給第2間人蛇集團，不久後又被第2間以1萬6000美金（約新台幣48萬元）賣給第3間人蛇公司。最後他再度被以1萬2000美金（約新台幣36萬元）賣給第4間來自泰國的人蛇公司。

據悉，由於他不會使用電腦，因此價格越賣越便宜，成為真正的「廉價勞工」。被害人表示，當時和他一起到柬埔寨工作的朋友則是因為有大學文憑，因此被高價轉賣，價值3萬美金（約新台幣90萬元）。

另一方面，柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家人蛇集團詐騙案頻傳，我國政府不敢大意，航警也加派人力在機場東南亞航班的報到櫃台加強勸導，希望「能救一個是一個」。

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