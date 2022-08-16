　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京戰狼外交宣傳戰　蕭美琴「7天5專訪」爭取支持

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國眾議院議長裴洛西本月初率團訪台，中國發動戰狼外交宣傳戰，企圖影響美國輿論。駐美代表蕭美琴7天密集接受5家美媒專訪，駁斥中國謬論，爭取國際支持。

中華人民共和國政府近來以美國政府第3號人物裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台灣發動大規模文攻武嚇。

除了共軍在台灣周圍6個海空域進行實彈射擊軍事演習外，中國駐美大使秦剛也在美國發動宣傳戰，頻頻在推特（Twitter）發文，4日投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），宣稱中國擁有台灣主權，指責裴洛西訪台「違背美國不與台灣發展官方關係的承諾」。

碰上中國外交「戰狼」，台灣「戰貓」蕭美琴積極應戰。駐美代表處表示，為向美國各界人士說明當前台海局勢，爭取國際輿論支持，蕭美琴在5日至11日短短7天內，就接受美國5家主流媒體專訪，說明台灣政府政策與立場，並駁斥中國對台主權謬論。

這包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國公共電視台（PBS）、微軟國家廣播公司（MSNBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞（Fox News）。

蕭美琴在專訪中說明，中國早在裴洛西決定訪台之前，就已準備對台文攻武嚇，強調中共軍演不合理且不必要，台灣會竭盡所能緩和緊張情勢，但絕對不會放棄自由 。

她也表示，美國國會議員訪台行之有年，也是台美關係交往的重要部分，製造危機的是北京，不是台灣也不是美國。

此外，駐美代表處新聞組12日也在「華盛頓郵報」投書，駁斥秦剛言論。投書強調台灣從未隸屬中華人民共和國，是鐵一般的事實，並指控中國駐美外交人員濫用在美國的言論自由。

中國國內雖封鎖臉書（Facebook）、推特等社群媒體，但中國外交官近幾年積極利用這些平台抨擊美國政策，為自身侵略行徑辯護，偶爾也會投書國際媒體，大打宣傳戰。為予以反擊，台灣官員也時常透過推文、媒體投書捍衛台灣立場。

駐美代表處表示，蕭美琴自2020年7月上任以來，接受媒體專訪及投書超過40次，對美工作接觸層面既廣且深。

駐美代表處表示，蕭美琴與美國行政部門、國會、智庫、各州層級政要及民間團體互動，出席各公開場合發表演說及接受媒體提問，都會說明政府立場、台美關係進展，以及台灣致力與理念相近國家合作，共同對抗威權中國打壓及威脅的決心。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／林智堅碩論再爆「代筆」　台大回應了
傳播妹走出KTV「瞬間倒下」　醒來驚見床上有血
打工仍有接電話！她用「族語問候兒子」　對方沉默了
核研所跳電！　工程人員身體冒煙死亡
2張照瘋傳「信義區北車化」！他驚：越來越落後　臉腫了
LIVE／兒柬埔寨視訊眼神飄忽　母哽咽求助：曾求他不要離開我
小孩失聯10多年　高雄家長報警追查...去柬埔寨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童在家講電話「突遭雷擊」！手掌、手機嚴重燒焦　送醫不治

人生第1張刮刮樂即中大獎！超強運18歲少年爽中150萬元

觀浪被捲入海中流落無人島　男靠吃檸檬木炭奇蹟存活5天獲救

全球第1！英批准莫德納「二價疫苗」9月開打　對抗Omicron效力高8倍

翁山蘇姬遭控「濫用捐款蓋房」　添4項貪腐罪！軍政府法庭加判6年

塔利班掌權一周年！　阿富汗「落跑總統」認了：不想被羞辱

他赴柬埔寨撈金！連續被4人蛇集團「低價轉賣」　大學畢價碼曝光

爺孫一起兜風！7歲男童不小心墜曳引機　被「巨大車輪」恐怖輾斃

憂札波羅熱核電廠危機！國際原能總署計畫視察　俄反對：太危險了

超勇老闆空手擒匪　比基尼爆乳妹「美腿猛踹」成焦點

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

「撞上道歉→約打球」　神進展友誼網歪：在一起

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

王鶴棣.虞書欣直播狂鬥嘴！　見「她同框張凌赫」吃醋了

女童在家講電話「突遭雷擊」！手掌、手機嚴重燒焦　送醫不治

人生第1張刮刮樂即中大獎！超強運18歲少年爽中150萬元

觀浪被捲入海中流落無人島　男靠吃檸檬木炭奇蹟存活5天獲救

全球第1！英批准莫德納「二價疫苗」9月開打　對抗Omicron效力高8倍

翁山蘇姬遭控「濫用捐款蓋房」　添4項貪腐罪！軍政府法庭加判6年

塔利班掌權一周年！　阿富汗「落跑總統」認了：不想被羞辱

他赴柬埔寨撈金！連續被4人蛇集團「低價轉賣」　大學畢價碼曝光

爺孫一起兜風！7歲男童不小心墜曳引機　被「巨大車輪」恐怖輾斃

憂札波羅熱核電廠危機！國際原能總署計畫視察　俄反對：太危險了

超勇老闆空手擒匪　比基尼爆乳妹「美腿猛踹」成焦點

明天手刀開喝！手搖飲「指定飲品買1送1」連喝7天

桃園萬坪莊園免費逛！美拍日式庭院　還有羊駝、龍貓、笑笑羊

菊池雄星又被打爆！3.1局失6分　先發位置恐不保

四川限電「強制工廠停產」　專家：只是短期現象「讓一讓就過了」

高溫缺水致電力吃緊　8月3日耗煤849萬噸創歷史新高

警察機場舉牌阻飛柬埔寨　柯文哲轟「國家怎會這樣處理問題」

吳景欽／【柬埔寨詐騙】防制人口販賣法制

女童在家講電話「突遭雷擊」！手掌、手機嚴重燒焦　送醫不治

2社區有孩子失聯！高雄瑪家鄉收穫祭...警加強宣導柬埔寨打工詐騙

熊熊曝遭閨蜜「當隱形人」爆氣！　「雙方槓上」工作都避開

國際熱門新聞

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

輝瑞執行長、美國國防部長確診

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

KK園區頭目有黑白雙身分　10年前就被通緝

西班牙熱浪逾千人喪命　車禍大增

極端高溫　法國農人改種高粱

更多熱門

相關新聞

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。

美參議員馬基：美應助台抵抗脅迫　合作阻台海衝突

美參議員馬基：美應助台抵抗脅迫　合作阻台海衝突

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

美防長二度確診　已打4劑疫苗

美防長二度確診　已打4劑疫苗

英高官：中國行為極不當　恐創造新常態

英高官：中國行為極不當　恐創造新常態

關鍵字：

台灣中國美國美中台台美關係蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面