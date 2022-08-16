全球第1！英批准莫德納「二價疫苗」9月開打　對抗Omicron效力高8倍

▲英國批准莫德納二價疫苗在今年9月用於成人加強劑，成為全球第一。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）15日宣布為莫德納新開發的「二價疫苗」開綠燈，讓這種可同時對付Omicron和新冠原病毒的升級版疫苗，最快可在今年9月提供給成人當作加強劑，也使英國成為全球第一個批准變種病毒疫苗的國家。

綜合CNN與路透社報導，新冠變種病毒Omicron肆虐全球，美國藥廠莫德納幾經研究，生產出升級版新冠疫苗。這種被稱為「二價疫苗」的新疫苗，藥劑中有25微克是針對原始病毒株，而其餘的25微克則是針對Omicron病毒，因此它不僅能防範新冠原病毒，就連在對抗Omicron時，產生的中和抗體也提高了8倍之多。

英國15日宣布，「在發現疫苗符合英國監管機構的安全、品質和效力標準，並對這兩種病毒株產生強烈的免疫反應後，MHRA決定批准將新的二價疫苗用作成人的加強劑。」MHRA指出，這種新版疫苗的副作用與莫德納原有的加強劑相同，「一般都很溫和，且將自行消除」，目前政府也未發現有嚴重的安全隱患。

MHRA的執行長瑞恩（June Raine）表示，「第一代新冠病苗為英國預防新冠提供了重要保護，並挽救了不少生命。但隨著病毒不斷進化，新的二價疫苗將成為我們的利器，幫助抵禦新病毒、保護我們的社區。」莫德納也透露，該公司新一代的「升級版疫苗」在對抗BA.4和BA.5時，也出現了良好的免疫反應。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）在15日拍板，支持英國在今年9月開始推廣新一輪加強劑接種時，為成人提供新一代的「二價疫苗」，讓英國成為全球首個批准對抗Omicron與新冠原病毒疫苗的國家。