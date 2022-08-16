德國13架軍機飛往印太　無計畫通過台海！空軍司令：不威脅中國

▲ 德國空軍歐洲颱風戰機15日啟程飛往澳洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國13架軍機正飛往印太地區，準備參加在澳洲舉行的聯合軍演，為德國空軍二戰後規模最大部署，也是首度派戰機前往亞洲。《路透》指出，這突顯在中國與印太局勢不斷升級之際，柏林當局加大對此地區的關注。台海緊張升溫之下，德國空軍則表示，此次部署對中國不構成威脅，也無計畫通過台灣海峽。

德國空軍6架「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon）15日自南部諾因堡（Neuburg）一座基地起飛，還有3架A330空中加油機從科隆起飛，將加入先行啟程澳洲的4架德國A400M運輸機，參與每二年一次的「漆黑2022」（Pitch Black 2022）演習，和其他16國聯合軍演。

德國空軍司令格哈特茲（Ingo Gerhartz）說明，此次部署將繞道飛往日本及南韓，飛行員在為期3天的飛行內將為戰機進行近200次空中加油。

美國眾議院議長裴洛西訪台過後，中國在台灣周圍舉行軍演，針對台灣問題的緊張局勢也加劇。當被問及戰機是否會通過南海及台灣海峽2個地區關係緊張引爆點，格哈特茲則回應，戰機將使用民用航空航線，沒有計畫通過台海。

格哈特茲指出，「南海、台灣顯然是該地區癥結所在。我們將在10公里以上高度飛行，幾乎不接觸南海，沿國際航線飛行」，認為此次部署的目的是向合作夥伴發出訊息，而非中國，「我不認為飛到澳洲參加軍演會向中國發出任何威脅訊息。」

澳洲駐德國大使格林（Philip Green）贊同格哈特茲看法，強調北京沒有理由將定期軍演視為破壞地區穩定的行為，並向中國喊話，「我們正尋求一個穩定、和平、繁榮且戰略均衡的地區，每個國家都可以做出自己的主權選擇。」

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