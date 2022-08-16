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美參議員馬基：美國應協助台灣抵抗脅迫　合作阻台海衝突

▲▼美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

▲美參議員馬基與眾議員訪團結束台灣2天訪問行程。（圖／外交部提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國聯邦參議員馬基今天總結2天訪台行程，他說訪團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀、供應鏈等議題，美國須助台抵抗脅迫，美台也應合作避免台海衝突及誤算。

台海情勢因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台而升高之際，同為民主黨籍的參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日至15日率領跨黨派國會訪問團造訪台灣，這是他們亞洲行的第2站，前一站為韓國。

同行議員還有加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）及貝耶（Don Beyer）等3位民主黨籍眾議員，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

馬基今天離台後發布新聞稿，總結2天訪台行程。他表示，訪團14日抵達台灣後，與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、立法院外交及國防委員會成員會面；雙方就廣泛議題交換意見，包括支持台灣和平及穩定，台灣目前面臨日益加劇的北京威權壓力。

此外，馬基指出，他與台灣方面討論如何提升台灣參與國際社會、深化美台經濟連結，包括透過半導體投資的方式；他們也談到維持現狀符合雙方共同利益，這個現狀在過去40多年來維繫著台灣海峽和平。

除了會晤台灣政府、國會成員外，馬基說，訪團也與台積電代表會面，談論建立夥伴關係，以改善美國半導體供應鏈及投資。

馬基表示，他要感謝蔡總統、吳部長及其他與訪團會面的人士，熱烈歡迎他們到台灣，「美台之間情誼深厚，我們會致力持續建立這段關係，台灣這座島嶼是個蓬勃民主政體，是2300多萬人的家園」。

面對中國不斷孤立台灣、挑釁行動頻頻，馬基強調，美國必須持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵抗兩岸脅迫，美台也須持續合作，避免台海發生衝突與誤算，這些符合美國在「台灣關係法」下對台灣的承諾。

至於訪團下一站為何處，馬基表示，更多細節會在未來幾天公布。

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