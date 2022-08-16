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英戰略司令首長：中國行為極不當　恐創造新常態

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP） 

▲共軍模擬封鎖台灣軍演，企圖恫嚇台灣及國際。（圖／CFP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦15日專電

英國戰略司令部首長霍肯霍爾上將指出，中國近日對台灣採取的行動讓情勢升高，極度無益處、不恰當，向中方明確表達這點很重要，他擔憂北京這類侵略性的行為將成區域新常態。

這是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日訪問台灣後，首次有英國高階軍方人士公開評論北京升高區域情勢的作為。英國高階將官明確、直接批評北京，也屬少見。

霍肯霍爾（Jim Hockenhull）研判，中國已「非常清楚」表明要在2049年、也就是中華人民共和國建國100周年之前「收復」台灣。

他提到，共軍在20世紀與21世紀之交僅擁有23艘水面艦艇，如今這數量已上升至超過500艘。此外，中共大幅投資發展海、空感測以及網路作戰能力，其可能的用途令人擔憂。

霍肯霍爾去年11月曾準確預測俄羅斯將全面入侵烏克蘭，並決定採取不尋常的策略，先發制人向各國公布情資，以利在莫斯科有機會大規模散播誤導性訊息前，揭露俄方侵略意圖。

他當時擔任國防軍情局局長（Chief of Defence Intelligence），今年5月升任戰略司令部司令（Commander of Strategic Command）。戰略司令部前身為聯合部隊司令部（Joint Forces Command），轄下領域涵蓋軍事情報，以及陸、海、空、太空、網路和特種作戰等。

霍肯霍爾在13日接受英國廣播公司（BBC）、泰晤士報（The Times）等英國媒體採訪，是接任新職後首次。他提到，裴洛西訪台這件事本身沒有不尋常之處，中方顯然反應過度。

中國以在台灣周邊舉行大規模軍事演習回應裴洛西訪台。霍肯霍爾指出，這樣的回應徹底「不成比例」，中國政府有可能試圖藉此設定新的行動基準。

他強調，國防部將持續追蹤中國的動態，以利及早示警英國政治領導層，一如在俄烏戰爭2月爆發之前。

至於俄烏戰爭走向，霍肯霍爾研判，這場戰爭難以在今年底前結束、「還有很長一段路要走」，原因包括俄、烏各自缺乏達成掠奪和收復領土目標的軍事力量。

儘管如此，霍肯霍爾研判，就均勢變化而言，明年將「超級重要」，因為屆時將有數萬烏克蘭人完成西方軍事訓練，烏克蘭也將獲得更多來自英、美的精密武器。

雖然去年正確判斷了俄方的侵略意圖，霍肯霍爾坦言，烏克蘭的抵抗意志和力道以及俄方的軍事失敗程度，確實超乎預期。除了指揮、管制、後勤等軍事問題，從戰略到戰術層次的政治干預，也讓俄方戰果不如預期。霍肯霍爾指出，俄羅斯的政治和軍事圈彼此缺乏互信。

至於俄羅斯是否可能動用戰術核武器，霍肯霍爾說，英方正嚴密觀察；雖然目前俄方這麼做的機率不高，若戰事走向出現變化，不排除莫斯科將動用核武。

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