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瘋電影／雷神索爾：愛與雷霆　信仰毀滅後黑粉的威力

文／賴賴

▲▼雷神索爾：愛與雷霆。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這次的雷神很明顯的就是給放暑假的學生看得，所以電影中不再像過去，超人般的內容，而是增加了愛情元素和親子內涵，因為失去摯愛的孩子，對信仰對眾神，產生恨意，變成了大反派，感覺就是粉絲成黑粉，並且加入生死的價值，整體感是好看的，不再像過去的重口味，比較迪士尼的青少年口味。

視覺偏向青春洋溢的色彩調度，青少年風格的視覺設計，有強烈的電動感，小朋友會喜歡的粉調色系，不論是神的誇張演藝，或是加入的傻瓜幽默對白，顯然的都不是為大齡觀眾準備的大人題材和對話設計，整體感是親子闔家觀賞的喜劇娛樂設計。

片　　名：雷神索爾：愛與雷霆
英文片名：Thor: Love and Thunder
類　　型：動作、冒險、奇幻
上映日期：2022-07-06
片　　長：118分鐘
導　　演： 塔伊加維迪提(Taika Waititi)
演　　員： 克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth) 、 娜塔莉波曼(Natalie Portman) 、 克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、 塔伊加維迪提(Taika Waititi) 、 克里斯汀貝爾(Christian Bale) 、 麥特戴蒙(Matt Damon) 、 羅素克洛(Russell Crowe) 、 泰莎湯普森(Tessa Thompson) 、 瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy) 、 路克漢斯沃(Luke Hemsworth) 、 賽門羅素貝爾(Simon Russell Beale)
國　　家：美國
語言：英語
發行公司：迪士尼

劇情大綱

終局過後，身經百戰的雷神索爾（克里斯漢斯沃 飾）展開全新旅程，而這趟旅程讓他發現前所未有的追尋目的－內心平靜，豈料退休生活不如己願，全新邪惡勢力「屠神者格爾」（克里斯汀貝爾 飾）掃興攪局，勢在殲滅全宇宙所有神祇！為了對抗這個強大威脅，索爾號召坐上阿斯嘉王位的女武神瓦爾基麗（泰莎湯普森 飾）、克羅納星戰士寇格（塔伊加維迪提 飾）和科學家前女友珍佛斯特（娜塔莉波曼 飾），珍更驚喜獲得他的神力、成為揮動雷神之槌的「女雷神」！加上星際異攻隊的得力支援，他們一同踏上驚險刺激的星際之旅，揭開屠神者格爾的復仇之謎，並及時阻止他的邪惡行動！

▲▼雷神索爾：愛與雷霆。（圖／yahoo）

▲因愛生恨的黑粉。

▲▼雷神索爾：愛與雷霆。（圖／yahoo）

▲昔日情人相聚。

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