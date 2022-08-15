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柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」，活人被「屠宰」更多酷刑影像曝光。（翻自Tiktok+微博）

▲柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」，活人被「屠宰」更多酷刑影像曝光。（翻自Tiktok+微博）

圖文／鏡週刊

近期有不少台人赴柬埔寨淘金，卻頻傳落入詐騙集團陷阱，更淪為「豬仔」被虐待。不過現在網路上，還是有不少鼓吹到柬埔寨工作的宣傳影像，但就有不少人士與外國媒體呼籲，其實這些都是包著糖衣的宣傳，目的就是要讓人上鉤，讓人淪為豬仔，進入園區後慘遭「屠宰」虐待。

目前在TikTok、推特等網路平台上，仍陸續出現鼓吹民眾前往柬埔寨「享樂」的影片，但內容多為上夜店狂歡，還有一堆酒店妹排排站的影片，更直呼來到柬埔寨西港就是「天堂」，盡是許多紙醉金迷的畫面。不過新加坡《南華早報》先前就曾報導指出，這些在西港的黑道集團，往往包裹著糖衣，引誘涉世未深、想發大財的年輕人來做「正當工作」，但實際上就是逼迫這些人來當詐騙車手。

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當「豬仔」 

報導也指出，雖然西港園區也被柬埔寨在地人稱為「Chinatown」，也就是俗稱的「唐人街」或「中國城」，但這裡的實際狀況，卻跟其他國家的中國城相當不一樣。《南華早報》記者就指出，西港的「中國城」在白天看起來很平靜，但戒備森嚴，可說是與世隔絕，還可以看到不少公寓窗戶都加裝鐵窗。當地人還勸採訪團盡量不要靠近該區，就算進入該區拍攝，也不要下車。

▼少女被騙入園區慘遭電擊、男子直接被搥爛手指，以及黑幫集團常用的「酷刑」是電擊。（翻自微博）

少女被騙入園區慘遭電擊。（翻自微博）
 
男子直接被搥爛手指。（翻自微博）
 
 
黑幫集團目前最常用的「酷刑」就是電擊。（翻自微博）
 

另一方面，中國微博網友今日也整理出，更多關於在柬埔寨或緬甸的黑幫份子，如何把無辜民眾當豬仔，甚至無情電擊虐待的一連串影片。影片可見，皮鞭抽打、鐵棍伺候已經是稀鬆平常之事，現在黑幫集團最常用的手段，是直接電擊，只要受害人稍有反抗，或者集團企圖進一步威脅，就殘忍地直接對受害人實施電擊。另外還有受害人，則是直接被用鐵鎚敲爛手指。【看影片由此進，請斟酌觀賞】

就有網友指出：「天上不會掉餡餅，有些當不能上。」、「故意拍成影片，其實是想要求贖金。」、「以為出國是淘金路，結果踏上黃泉路。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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