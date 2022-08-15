沒戴安全帽！道士男闖紅燈被攔「嘴警察1句」　結果芭比Q了

▲一名網友表示，朋友日前因出言不正經，被員警開單。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

圖文／CTWANT

一名網友昨（14日）在網上發文，朋友日前因交通違規被員警攔查開單，豈料當警察問到朋友是做什麼職業時，朋友的不正經回答，讓他改被員警開更重罰單，消息曝光後，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張聊天紀錄截圖並寫下，「這是我天兵好友跟警察的對話，我該如何回答他？」並附上「這個天兵朋友有在社團 」、「各位的回應他都有看到」等標籤。

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據原PO貼出的聊天紀錄截圖顯示，朋友表示起初因未戴安全帽被員警攔下開單，之後卻被改成闖紅燈，原因是當時朋友身穿整身的道服，員警遂順勢詢問朋友的工作內容，沒想到他竟開玩笑回答自己的職業是道士，並稱，「我可以幫你們超渡一下」。

貼文一出，引起討論，有網友表示「警察先生決定教會你朋友做人說話的藝術」、「你朋友應該去跟警察道歉，說對不起那天不是在跟你們說話」、「錢包超渡」、「我找不到形容詞來說你朋友了」、「悲劇了」。

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