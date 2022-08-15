普丁可能遭背叛！英媒：俄高官向西方求和　希望盡快結束戰爭

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發至今快6個月，兩軍仍在烏克蘭東部持續交戰。英國《鏡報》獨家消息指出，俄羅斯總統普丁身邊的高官已經按捺不住，私底下找上西方外交單位談和，希望能盡速結束戰爭。

根據《鏡報》獨家報導，西方情報機構獲得消息指出，克里姆林宮一名核心官員向西方透露願意談判，並稱目前整個俄國政治菁英圈的氣氛是相當恐慌的。據了解，俄羅斯的高階官員對於西方國家制裁、經濟衰退感到非常擔憂，另外還有戰爭可能造成的災害風險。

例如烏俄雙方在歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）周圍交火，核電廠設施一再遭到砲擊，烏克蘭東南部城市安赫德（Enerhodar）市長奧羅夫（Dmytro Orlov）就坦言，「核災風險每天都在增加。」

這份外洩的機密文件指出，向西方求和的俄國官員屬於克里姆林宮的核心，幾乎是政權支柱之一，他更透露普丁已經對周圍進行過多次「清洗」，解僱了多名指揮官和高級間諜，有些人會神秘失蹤或突然生病。

烏克蘭外交人士向《鏡報》表示，俄羅斯高層開始主動示好並不意外，「這種情況在二戰末期也曾發生，官員們擔心自己的未來，開始採取自我保護措施。」他認為，克里姆林宮的許多菁英都非常熟悉西方的生活，他們的孩子也都在歐美國家念書，「他們知道，離開普丁就能過上美好的生活。」

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