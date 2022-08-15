南華早報：美中電子戰激烈交鋒　共軍追蹤「裴洛西專機」失敗

▲美國眾院議長裴洛西訪台，引發國際社會關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行讓中國感到強烈不滿。香港媒體「南華早報」14日引述軍方消息與專家指出，在裴洛西訪台的前後，美中雙方展開偵察與電子激烈攻防戰，而共軍吃下敗仗。

依據中國官媒中央電視台此前消息，中國軍方在多個據點進行海空大規模動員，針對載著裴洛西及其代表團的美軍運輸機展開「全面跟蹤監視」（full tracking and surveillance）。中方表示，此舉是為了威懾美方。

然而南華早報引述消息指出，並非所有解放軍發起的行動都成功，其中多架戰機與055型驅逐艦執行的跟監更是失敗收場，「解放軍部署一些電戰機，例如殲-16D（J-16D）和軍艦，企圖鎖定裴洛西的專機，但沒有成功……幾乎所有電戰設備都無法正常使用，因為受到美國五角大廈指派護送裴洛西的美軍航艦打擊群的電子干擾」。

裴洛西專機從馬來西亞首都吉隆坡飛到台灣松山機場，採取迂迴飛行路線，先朝東南方飛向印尼婆羅州，接著北轉沿菲律賓東部飛行，順利降落。獨立空軍分析人士何元明（He Yuan Ming）認為，中國軍艦追不到裴洛西專機並不意外，因為即便055型驅逐艦雷達搜索範圍號稱可達500公里，現實世界中的有效範圍要小得多。

▲中共軍演第2天，美軍派出至少7架偵察機及預警機。（示意圖／翻攝自美國空軍官網）

中國在裴洛西離台後宣布展開圍台軍演，美中又一次展開電子戰角力，台灣、日本也加入。光是演習第二天，美國就朝台海派出至少7架偵察機及預警機；在中方連續多日的演習期間，台灣政府表示，共軍在北部、南部與東部海域發射11枚飛彈，日本則說，其中5枚飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）。

加拿大「漢和防務」創辦人兼總編平可夫（Andrei Chang）分析，儘管美中均未挑明，但美國海軍很可能已知解放軍在台灣外海部署潛艦，「北京拒絕透露究竟射了幾枚飛彈，而台日的聲明可被視為對中國政府的警告，也就是有能力偵測追蹤共軍飛彈，這是電子戰戰術的一部分」。

平可夫也說，共軍發射的飛彈可被台灣新竹的樂山雷達站追蹤，樂山雷達站自2013年啟用，最遠可偵測5000公里外發射的飛彈，就連2000公里外的發射物體動態也能掌握，監控範圍涵蓋整個中國大陸與南海，「樂山遠程預警雷達系統是在美國的協助之下設置的，部分美方專家仍在站內常駐」。

消息人士指出，中美兩軍的電子戰可追溯至1995年至1996年的台海危機，當時飛彈試射期間，共軍雷達系統幾乎全被美軍打掛，這是促使中國開發北斗衛星導航系統的關鍵因素，「這一次美中都想檢視對方的電子戰戰力，共軍尤其希望確保技術足夠強大，以應對可能爆發的台海衝突」。