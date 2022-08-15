美軍第七艦隊：雷根號在菲律賓海執行任務　保持戰備狀態

▲雷根號是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦，為第五航母打擊群的旗艦。（圖／翻攝自美軍第七艦隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）外傳13日抵達台灣東部、沖繩東南方海域。依據美國第七艦隊14日最新聲明，雷根號13日在菲律賓海執行任務，「支持自由和開放的印太地區」，艦上水兵保持該艦處於戰備狀態。

法國國際廣播電台（RFI）報導，依據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）先前發布的資訊，雷根號12日前後再度南下，到13日中午，往西南方向前進約500海里（926公里），位置約在沖繩以南海域。

美軍第七艦隊14日透過聲明表示，雷根號13日在菲律賓海執行任務，支持自由和開放的印太地區，艦上水兵在執行任務期間，保持該艦的戰備狀態和其搭載的第五艦載機聯隊的殺傷力。雷根號是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦，為第五航母打擊群的旗艦，擁有4900名水兵。

雷根號航母打擊群指揮官唐納利（Michael Donnelly）指出，「無論好戰國或脅迫國在該地區的活動是否增加，或被認為增加，美國海軍任務均無改變，我們在印太的部署姿態或存在也不會有變化」，這一切涉及到美方宗旨核心，那就是「與我們的夥伴盟友保持一致，他們（與我們）有相同的價值觀和對國際規範的理解」。

雷根號航母指揮官戈德哈默（Fred Goldhammer）則說，作為前沿部署的水兵，雷根號上所有人都把座右銘「以實力尋求和平」牢記在心，「我們在『76號戰艦』（Warship 76）上所做的一切都是為了達成共識，也就是我們不僅必須保持戰備狀態，以便在衝突中獲勝，也有責任保持這種持續高水平作戰能力，使那些本來會威脅區域和平的人毫不含糊地明白，今天不是他們敢挑釁的日子」。