被閃電打中倖存！　他回憶「強光打來」瞬間：飄出肉焦味

▲澳洲每年至少有5到10人死於雷擊。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲地廣人稀，時常出現民眾遭閃電擊中的意外，據統計每年至少有5到10人死於雷擊，少數存活的幸運兒，也分享了當時被打中的瞬間，大部分會隨即失去意識，「就像一道光突然閃過來，接著我就昏過去了。」而有些人則是清楚記得那一刻，至今只要暴風雨即將來襲，被閃電打中的手臂就會隱隱作痛，「我當時真的聞到肉燒焦的味道。」

根據《9news》報導，住在昆士蘭的格林（Kristoffer Green）在2015年11月帶著被蜜蜂螫傷的女兒前往醫院，當他們準備離開時突然下起暴風雨，當時他的妻子將孩子放到安全座椅上，而格林撐著傘在一旁，結果指尖碰到木製傘柄上的金屬桿，下一秒一道閃電打來，他就瞬間失去意識。

'I call it the electric boogaloo': Lightning strike survivors share their stories of recovery. https://t.co/kEV900JViZ — Nine.com.au (@Ninecomau) August 14, 2022

他回憶起當時的狀況表示，自己幾乎不記得那瞬間，醫護人員告訴他閃電是順著指尖打入體內，「就像眼前突然出現一道刺眼的光，然後我就昏了過去，幸好人剛好在醫院的停車場，當我醒來時人已經在醫院裡面。」

格林說，醫護人員說當時他的心跳速度非常快，儘管兩天後就順利出院，但是生理和心理都留下不小的後遺症，例如被打中的右手臂時常感到刺痛，「如果有暴風雨我就會覺得壓力很大，甚至會有點心悸，而且被雷擊之後幾年，只要暴風雨來臨前，我的右手臂就會開始刺痛，就像會預測一樣。」

同樣住在昆士蘭戴利（Sol Daley）說，當時他的伴侶因為看到暴風雨即將來襲，就跑到前院搬移盆栽，「好笑的是，當時我跟她說快離開，有閃電打來，結果當她前腳踏上陽台，我在後面就碰一聲被閃電擊中了。」被閃電打中當下，戴利人就坐在一張鋁製椅子上，「閃電瞬間穿過我的手臂，然後從左腳貫穿。」

這起意外發生在2016年，戴利表示，他完全記得被擊中的瞬間，「那道閃光，就像有人想從我胸口和兩腿中間劈出一條路，我清楚地聞到頭髮和肉燒焦的味道。」雖然戴利幸運撿回一命，但他康復之路相當艱辛，雷擊後幾個月出現嚴重的語言障礙，無法將話說清楚，思緒也經常混亂，身體也常無故發抖。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》