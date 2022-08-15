日本妹用Google寫作業！數學題「一掃秒答」還附詳解　爸爸太震驚

▲日本爸爸發現女兒會用「Google Lens」功能自動解題。（圖／翻攝自推特）
記者張寧倢／綜合報導
科技日新月異，現在連學生寫回家作業也能借助科技的力量。日本有一名爸爸就在推特發文表示，女兒告訴他只要使用「Google Lens」，不用花幾秒鐘就能輕鬆查到作業答案，讓爸爸相當震驚。
推特網友@trown18日前發文表示，「昨晚從女兒那裡，聽說了一個驚人事實。如果把作業題目丟到Google相機偵測，它就會引導你找出答案。」他還上傳示範影片詳解步驟，首先開啟手機的Google App，點擊相機圖示後拍下作業題目，接著手動把搜尋框縮小至想計算的數學算式，經過辨識後往下滑就能看到解題過程和正解。
娘から昨夜聞いたびっくりな事実— 深見太一@クラス会議で世界を変える (@trown18) August 3, 2022
Googleカメラに宿題をかざすと答えをきちんと導いてくれる
Google側に宿題ってタブがあるってことはかなりの数この機能が使われているってことだよね
こんな時代に宿題を出す意味をしっかりと捉え直したい
みなさんはどう考えますかー？？ pic.twitter.com/Wu6ec3HGf5
這位爸爸驚訝地說，「Google下面選單甚至有個作業的標籤，代表這個功能已經被使用了無數次。在現今時代，該重新思考出回家作業的意義，大家是怎麼想的呢？」這則影片已累計200多萬次觀看、5.5萬次轉推，不少網友羨慕地說，「功能好強大」、「太棒了，我不知道這功能，這真是個方便的世界」、「這是個關於Google怎麼算數學的作業」、「好方便！如果對答案沒信心就能立刻檢查，加深理解」、「不只是答案，連解法也寫出來了」。
然而，也有許多網友持謹慎態度表示，「這不是出不出作業的問題，而是寫作業的人的問題」、「在這個例子中，即使不知道Google計算結果是否真的正確就拿來做作業了，只能說是在運用工具」、「靠這樣解題的話，遇到考試就麻煩了」、「當遇到更複雜的問題，就會有好幾個運算過程，解題方向偏離時可能會出現不同結果」、「幾年後日本小孩問媽媽這題怎麼算，媽媽就會回答『問Google老師』。」
Google Lens，又稱Google智慧鏡頭，只要用相機拍攝某物體，應用程式就會嘗試辨識並顯示相關搜尋結果和資訊。
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