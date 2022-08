太空殖民成真？　馬斯克喊：希望20年內「在火星建自給自足城市」

▲ 馬斯克是SpaceX及特斯拉創辦人。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)身為太空探索技術公司SpaceX創辦人,多年來致力於殖民火星,使地球人成為多行星物種。他日前在推特上再度重申,希望20年內能在火星建造一座能夠自給自足的城市。

「矽谷特斯拉車主俱樂部」( Tesla Owners Silicon Valley)13日在推特PO出2002年SpaceX創立初期與2022年的狀態,今昔對比可見20年來的巨大進步,並標註馬斯克帳號,詢問他SpaceX目前進展,沒想到真的釣出馬斯克本人回應,「希望20年內火星上會有個自給自足的城市!」

I hope there is a self-sustaining city on Mars in 20 years!