太空殖民成真？　馬斯克喊：希望20年內「在火星建自給自足城市」

▲ 馬斯克是SpaceX及特斯拉創辦人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）身為太空探索技術公司SpaceX創辦人，多年來致力於殖民火星，使地球人成為多行星物種。他日前在推特上再度重申，希望20年內能在火星建造一座能夠自給自足的城市。

「矽谷特斯拉車主俱樂部」（ Tesla Owners Silicon Valley）13日在推特PO出2002年SpaceX創立初期與2022年的狀態，今昔對比可見20年來的巨大進步，並標註馬斯克帳號，詢問他SpaceX目前進展，沒想到真的釣出馬斯克本人回應，「希望20年內火星上會有個自給自足的城市！」

I hope there is a self-sustaining city on Mars in 20 years! — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022

馬斯克7月才提到，人們有生之年將能見證人類登上火星，「如同1969年月球讓我們走到一起，未來火星也會」，更喊出要在火星上建立一個自給自足的文明，完全不依賴地球。他當時說明，若發射速度呈指數級增長，首次登陸需要20至30年。這份時間表設定每個航班運送約10萬人，總共運送200萬人。

不過他去年4月受訪時曾坦言，火星探索是危險的，並非「富人的逃生通道」，「這會危險，會不舒服，是個漫長的旅程。你知道的，你可能不會活著回來，但這會是一趟光榮的冒險和奇妙的經歷」，因此第一批火星探索人員僅限自願者，「我們不會強迫任何人去。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》