堵疫情2年破功！這國家上周才爆首例社區傳播　秒發布「災難狀態」

▲馬紹爾群島自全球新冠疫情爆發以來都未進入社區傳播，直到上周通報首例本土確診個案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎自2020年初起快速蔓延全球，而太平洋上一個不到6萬人的島國「馬紹爾群島」是世界上所剩無幾、尚未受COVID-19疫情影響的國家之一。然而，馬紹爾群島8日出現境內第一起社區傳播病例，政府緊急宣布「衛生災難狀態」，但不到一周內，首都馬久羅（Majuro）確診數已翻倍成長。

新冠疫情肆虐全球2年多，病毒不斷出現新變種，就連長期宣稱零確診的北韓也在2022年5月坦承有疫情。根據英國BBC報導，在疫情爆發早期，許多太平洋島嶼國家透過嚴格的邊境限制阻止了疫情，總人口約5.9萬人、面積約181平方公里的馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands）就是其中之一。

馬紹爾群島2020年10月首次通報2例從美國移入的確診病例，個案隨即被隔離，且直到最近都未發現新冠病毒在社區傳播。然而，馬紹爾群島8日證實出現首起本土確診案例，作為防疫回應，政府隨即宣布進入「衛生災難狀態」（state of health disaster），關閉學校並採取一系列公共衛生措施。

不到數日，馬紹爾群島病例激增。首都馬久羅自12日以來確診數幾乎翻倍成長，已有大約10分之1的馬久羅市民被感染。衛生部長尼丹瑟（Jack Niedenthal）表示，目前篩檢的陽性率高達75％，連他本人也發文證實自己染疫。

報導補充，自2020年10月至今，馬紹爾群島已有2人因染疫死亡，累計確診病例為3036例，疫苗完整接種率達70％。尼丹瑟日前在臉書透露，全境只有9人住院，並宣稱未來一周將有更多追加劑疫苗可供施打。

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