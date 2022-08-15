KK園區頭目擁「黑白雙身分」　以富商形象掩蓋「通緝10年真面目」

記者蔡紹堅／綜合報導

泰國曼谷警方13日逮捕了一位名為佘智江（She Zhijiang）的柬埔寨公民，據陸媒報導，佘智江早在10年前就被中國大陸通緝，但又在東南亞以「佘倫凱」的身分活動，營造成功華商的形象。同時，全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）也在臉書指出，佘智江就是緬甸「豬仔」地獄「KK園區」的物主之一。

▲佘智江在出席正面活動時，多使用「佘倫凱」的名字。（圖／翻攝微博）



報導提到，佘智江又名佘倫凱，1982年出生於湖南邵東，後移居廣西桂林，又下「南洋」闖蕩。佘智江是跨境網路賭博大亨，2012年就因涉及賭博等犯罪被中國大陸通緝，但後來入籍了柬埔寨，持柬埔寨護照。

▼緬甸「KK園區」也是惡名昭彰的「豬仔」地獄。（圖／翻攝GOOGLE MAP）



將「佘智江」「佘倫凱」兩個名字對比後可以發現，他在展示正面形象、做合法生意時，多會使用「佘倫凱」這個名字；但在做一些灰色交易、涉及違法業務時，使用的就是「佘智江」。

公開資料顯示，佘智江是「亞太國際控股集團」的持有者之一，也是緬甸邊境賭場、娛樂開發項目「亞太新城」的主要投資者。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）日前也在臉書上指出，佘智江就是緬甸「豬仔」地獄「KK園區」的物主之一。

多位曾接觸過亞太新城的人士更透露，這座所謂「智慧產業新城」，其實是用於承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨西哈努克港等東南亞地區加緊監管後遷移過來的網路賭博行業，在亞太新城內有多家線上博彩公司，向大陸為主的客戶推薦、運營網路賭博遊戲。

▼佘智江聲稱投資的項目與「一帶一路」有關聯。（圖／翻攝微博）



佘智江曾自稱主導的投資與中國大陸「一帶一路」倡議有關連，但後來被大陸駐緬甸大使館公開駁斥，強調相關項目是第三國投資，與「一帶一路」倡議無關。

根據國際刑警組織（Interpol）對佘志江祭出紅色通緝令，他在中國大陸被指控非法經營賭場有關罪行，最重可能被判10年監禁。

紅色通緝令指出，佘志江出生於中國湖南持有柬埔寨護照，非法所得高達2220萬美元（約新台幣6.6億），幾乎已經移轉到國外，並導致一名被騙了一大筆金錢的大陸受害者自殺身亡。

根據《曼谷郵報》報導，佘智江是在上周被捕的，其簽證也因此被取消，中國與泰國之間有引渡條款，佘智江目前正在等待引渡，但完成所有流程可能需要數月。

▼佘智江積極打造成功商人的形象，但其實已經被通緝10年。（圖／翻攝微博）

