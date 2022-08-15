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烏克蘭大膽策劃？1小時「慘歷6次爆炸」　俄空軍基地被毀原因成謎

記者張寧倢／編譯

克里米亞靠近黑海西岸8月9日下午3點20分前不久，一座俄國空軍基地傳出爆炸聲，且不到1小時內又接連發生5起爆炸。居民拍下蕈狀濃煙，還稱窗戶被震碎。專家據衛星影像分析，至少8架俄軍戰機損毀。外媒稱，儘管這6起爆炸原因尚未可知，但若烏克蘭為此負責，這將是烏克蘭在俄烏戰爭中最大膽的襲擊之一。

▲▼俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

▲俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

●威力大到床在搖、窗戶震碎

《華盛頓郵報》根據社交媒體上流傳的影像和目擊者說法表示，俄羅斯兼併的克里米亞半島9日在1小時內至少發生6起爆炸。西岸居民阿巴索夫（Nikolay Abbasov）當天下午3點20分前不久，在家聽到爆炸巨響，並拍到了目前已知的第1起爆炸濃煙，「威力太猛，我的床都在搖晃。」俄國防部一份聲明稱，大約下午3時20分幾枚飛彈在薩基空軍基地（Saky air base）的封閉儲存地點爆炸。

正在附近諾沃費多里夫卡（Novofedorivka）沙灘曬日光浴的俄羅斯網紅安德列娃（Diana Andreeva）拍到首起爆炸後，沒幾分鐘又拍到第2次爆炸，居民和海灘遊客也拍到了同樣景象。當地攝影師菲拉托夫（Dmitry Filatov）前往探望住在薩基空軍基地附近祖父，「途中，我走過鄰近建築時，第3次爆炸發生了，衝擊力把窗戶震碎，碎片朝著我們飛來。」

▲▼俄羅斯克里米亞一處空軍基地8月9日在1小時內發生6起爆炸。（圖／路透）

▲克里米亞的諾沃費多里夫卡（Novofedorivka）沙灘上，遊客一邊曬日光浴，另一頭的空軍基地卻飄起爆炸濃煙。（圖／路透）

●第5、6次爆炸間隔不到1秒　疑烏克蘭大膽砲擊

下午3點44分，阿巴索夫和附近民眾又拍下一小團煙霧升起的照片，這是第4次爆炸。最後是在下午4點11分左右，阿巴索夫和安德列娃都拍到了空軍基地發生2次大型爆炸。英國皇家三軍聯合國防研究所資深研究員布朗克（Justin Bronk）分析，最後這2起爆炸間隔不到1秒，很可能是互相引燃導致的二次爆炸。

這6起爆炸發生在短短約50分鐘內，有俄羅斯官員表示，烏克蘭宣稱發起的這場襲擊，奪走1條人命，另有13人死亡。消息人士與軍事分析人士據衛星影像資料指出，基地內至少8架俄軍戰機被摧毀，和部分設施嚴重受損。《華郵》表示，由於爆炸發生在俄國占領的克里米亞腹地上，若烏克蘭真的對此負責，那這將是烏克蘭自開戰以來最大膽的襲擊之一。

▲▼克里米亞薩基空軍基地（Saky）8月9日發生至少6起爆炸，衛星影像顯示俄軍8架戰機被毀。（圖／路透）

▲克里米亞薩基空軍基地（Saky）8月9日發生至少6起爆炸，衛星影像顯示俄軍8架戰機被毀。（圖／路透）

●尚無明確證據「爆炸原因成謎」

匿名烏克蘭官員爆料，這次襲擊是烏軍特種部隊的游擊戰士所發動的，但未提供細節。五角大廈一名高層指出，烏克蘭早已選定攻擊目標，但美軍未得知烏軍動用了哪種武器，但五角大廈官方新聞稿未將爆炸歸咎於烏克蘭。《華郵》諮詢的專家一致認為，沒有證據能完全解釋爆炸事件。

智庫「蘭德公司」（Rand Corp.）資深政策研究員麥西考特（Dara Massicot）說，今年5月拍到的衛星影像中，俄軍經常在停機坪附近區域存放彈藥和其他補給，「烏克蘭很可能早已發現這個弱點，看準了儲備安全問題，無論是什麼導致爆炸都能對固定翼戰機造成重大損失。」英國國防部則指出，雖然尚無法確定最初的爆炸起因，但幾乎可以肯定是4個未被發現的彈藥儲存區爆炸所造成的。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問、美國海軍陸戰隊退役上校坎西安（Mark Cancian）表示，薩基空軍基地距離最近的戰爭前線超過140英里（約225公里），烏克蘭任何已知武器都無法顯示機場的爆炸，也沒有影片拍到砲彈飛向基地，「所有線索都指向不同方向，這真是個謎。」

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