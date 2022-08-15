「要死一起死」女山上被恐怖男友抓住　閨蜜面前被拉下懸崖身亡

▲疑似因為男友吃醋，德里奇被男友拉著一起墜崖。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其泰基爾達省(Tekirdag)發生一起駭人命案，35歲女子德里奇(Mehlika Derici)與41歲男友塞蒂納(Selcuk Cetiner)幫朋友慶生，一同到山上觀景台遊玩時突然吵了起來，塞蒂納暴怒大喊，「如果要死，我們就一起死」，便緊緊抓住她一同跳下懸崖摔死。

事件6日發生在馬爾馬拉埃雷利西(Marmara Ereglisi)，德里奇當天為了幫32歲好友梅爾韋(Merve Y)慶生，雙方都帶了男友進行4人約會，一行人前往有情人山之稱的Asiklar Tepesi觀景台看風景時，沒想到突然發生命案。

梅爾韋與男友表示，德里奇與塞蒂納突然吵了起來，他們目睹德里奇被推倒在地上，趕緊上前幫忙把人扶起來，結果聽到塞蒂納大喊「要死一起死」，還來不及反應時德里奇就被塞蒂納緊緊抓住，一起從25公尺高處跳下。

醫護人員接到報案趕到現場，雖然立即急救2人仍被宣判身亡。據了解，德里奇是一名育有2名孩子的單親媽媽，她與男友吵架的原因可能與吃醋有關，警方已帶回2人手機進行調查。

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