殘酷二選一！他們寧可禁用手機1年　也不願公開「網頁瀏覽紀錄」

▲「公開網頁瀏覽紀錄」對大多數人而言都不太自在。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國科技新聞網站Online Tech Tips調查美國民眾「難以啟齒」的網路使用習慣，他們發現，54%美國人寧可放棄使用智慧型手機1年，也不願在網路上公開自己畢生的網頁瀏覽紀錄。

團隊針對1000名美國人進行調查，發現2/3受訪者會清除網頁瀏覽紀錄，其中1/3甚至每周至少清除一次。71%會開啟無痕式視窗，其中57%每周至少開啟一次。

每個人清除瀏覽紀錄，或者使用無痕式視窗的理由不盡相同，79%都是為了防止第三方數據追蹤。但對於那些隱瞞網路使用痕跡的人而言，最主要是為了避免伴侶看見。

▲每個人都有難以啟齒的網路使用習慣。（示意圖／免費圖庫pixabay）



至於「最難以啟齒」的網路使用習慣，45%認為是色情片等尷尬內容，或者搜尋認識的人、了解對方生活細節。38%是搜尋健康及愛情等私人建議，36%是研究身體健康症狀，25%是購買他們不願親自購入的商品，21%是閱讀八卦及名人新聞，12%是閱讀大量負面新聞。

值得注意的是，過去一年內，67%美國人在網路上分享觀點時變得更不自在，似乎也因此越來越流行「匿名使用社群軟體」，高達47%美國人坦承匿名使用社群軟體，尤其Reddit、推特及Instagram。