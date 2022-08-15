裴洛西激怒北京！美5跨黨派議員來台　日媒：中國回擊不可避免

▲ 美國參議員馬基率5人議員團來台。（圖／外交部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西月初訪台，中國隨即舉行鎖台軍演，並祭出經濟制裁報復。但美國5名跨黨派參眾議員不畏威脅，14日抵台展開訪問，15日將會晤總統蔡英文，引發外媒關注。日本媒體指出，中國對此的反制將無法避免。

日媒TBS根據台灣外交部消息報導，由美國參議員馬基（Ed Markey）等5人組成的跨黨派議員團於14日晚間抵台，15日將與蔡英文會談，並到立法院針對外交及安全保障等問題交換意見。

但TBS指出，裴洛西2日訪台過後，中共解放軍在台灣周圍展開大規模軍演，共機飛越台海中線等軍事壓力也在加強，此次美國議員團訪台必然將再次引發中方回擊。

馬基此次率領眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）來台，5人不但橫跨參眾兩院，更橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

他們14日晚間乘美國空軍C-40C行政專機降落松山機場，預計15日上午10時於總統府會見蔡英文，中午拜會立法院。不過此次訪問團行程相對低調，多為閉門會議，總統府也未安排直播。

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