美參議員馬基抵台發文　「重申美國對台支持」鼓勵台海和平穩定

▲美國參議員馬基（Ed Markey）率團訪台。（圖／外交部提供）

記者吳美依／綜合報導

美國參議員馬基（Ed Markey）率領代表團於14-15日訪台，作為國會議員出訪印太地區的一環。他抵達台灣後，也在推特轉發我國外交部的貼文發文，並且寫道，「我與兩黨國會代表團來到台灣，重申美國對台灣的支持，並且鼓勵台灣海峽的穩定及和平。」

美國國會代表團成員包括民主黨參議員馬基、眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、眾議員貝耶（Don Beyer） 及共和黨眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。他們預計15日晉見總統蔡英文，午宴後拜會立法院。不過，這次出訪較為低調，大多採閉門會議，總統府罕見未規劃直播，也不開放採訪。

馬基當選參議員後，隨即加入「參議員台灣連線」，擔任參院外交委員會亞太小組主席以來，積極推動友台法案，他最新提出的「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act）推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，授權撥款支持「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國在「台灣關係法」的承諾一致，持續支持台灣有意義地參與國際社會，協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動，避免區域衝突。