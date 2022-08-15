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全球第一！　蘇格蘭15日起「免費提供生理期用品」給所有女性

▲▼衛生棉。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蘇格蘭從15日開始，將免費提供生理用品給需要的女性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張方瑀／綜合報導

蘇格蘭從當地時間15日開始，將免費提供生理用品給所有需要的女性，有需求者只要透過手機應用程式，就能找到距離最近的供應地點，創下全球首例。

根據《法新社》與《每日郵報》報導，蘇格蘭議會在2020年11月以121票對0票通過「生理期用品法」（Period Products Bill），法按規定必須在公家機關提供免費的生理用品。目前蘇格蘭學生已可以獲得免費的生理期用品，這項立法則是確保人人都可取得這些衛生用品。

這項法案將投入2700多萬英鎊（約台幣10億元）的經費，確保女性能夠在任何一處公家機關取得免費的生理用品。蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）自2016年起倡議解決女性的「月經貧窮」（period poverty）問題，並全力推行該法，「生理期不會因為疫情而停止，對於蘇格蘭能在此方面取得領先地位，我感到非常的自豪。」

社會正義部長羅比森（Shona Robison）指出，「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎，這也消除了取得這些用品的財力負擔，在人們因生活成本提高必須做出艱難選擇的當下，這項法案比以往任何時候都還要重要，我們絕不希望任何人處於無法購買生理用品的狀況。」

首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）在立法剛通過時大讚，此法案對女性來說相當重要，是一部開創性立法。蘇格蘭政府目前已與社會企業「Hey Girls」合作推出手機應用程式「PickupMyPeriod」，女性可以透過該程式尋找距離最近的生理用品供應點。除此之外，政府還補助雇主成立經期教育網站，改善了生理期的知識資源、推動反汙名化。

「月經貧窮」是指貧窮導致女性無法負擔生理用品費用。若以生理期平均每月5天計算，一名女性每月花在衛生棉或衛生棉條等產品上的費用可能達到8英鎊（約新台幣303元）。

慈善團體蘇格蘭青年組織（Young Scot）針對逾2000人的調查發現，蘇格蘭大專院校裡每4人就有1人難以取得生理用品。另有調查發現，英國約10%女性無法負擔生理用品、15%負擔困難，19%因為金錢因素不得不改用較低廉的不合適產品。

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