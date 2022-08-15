全球第一！　蘇格蘭15日起「免費提供生理期用品」給所有女性

▲蘇格蘭從15日開始，將免費提供生理用品給需要的女性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張方瑀／綜合報導

蘇格蘭從當地時間15日開始，將免費提供生理用品給所有需要的女性，有需求者只要透過手機應用程式，就能找到距離最近的供應地點，創下全球首例。

根據《法新社》與《每日郵報》報導，蘇格蘭議會在2020年11月以121票對0票通過「生理期用品法」（Period Products Bill），法按規定必須在公家機關提供免費的生理用品。目前蘇格蘭學生已可以獲得免費的生理期用品，這項立法則是確保人人都可取得這些衛生用品。

這項法案將投入2700多萬英鎊（約台幣10億元）的經費，確保女性能夠在任何一處公家機關取得免費的生理用品。蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）自2016年起倡議解決女性的「月經貧窮」（period poverty）問題，並全力推行該法，「生理期不會因為疫情而停止，對於蘇格蘭能在此方面取得領先地位，我感到非常的自豪。」

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

社會正義部長羅比森（Shona Robison）指出，「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎，這也消除了取得這些用品的財力負擔，在人們因生活成本提高必須做出艱難選擇的當下，這項法案比以往任何時候都還要重要，我們絕不希望任何人處於無法購買生理用品的狀況。」

首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）在立法剛通過時大讚，此法案對女性來說相當重要，是一部開創性立法。蘇格蘭政府目前已與社會企業「Hey Girls」合作推出手機應用程式「PickupMyPeriod」，女性可以透過該程式尋找距離最近的生理用品供應點。除此之外，政府還補助雇主成立經期教育網站，改善了生理期的知識資源、推動反汙名化。

This innovative app launched today. A joint collaboration that identifies 705 locations across Scotland to collect free period products & gives clear advice on period health. Being demonstrated today by Glasgow pupils - the first of its kind #EndPeriodPoverty #PickupMyPeriod pic.twitter.com/BaQiJvdJ42 — Glasgow City Parents Group (GCPG) (@GCParentsGroup) January 12, 2022

「月經貧窮」是指貧窮導致女性無法負擔生理用品費用。若以生理期平均每月5天計算，一名女性每月花在衛生棉或衛生棉條等產品上的費用可能達到8英鎊（約新台幣303元）。

慈善團體蘇格蘭青年組織（Young Scot）針對逾2000人的調查發現，蘇格蘭大專院校裡每4人就有1人難以取得生理用品。另有調查發現，英國約10%女性無法負擔生理用品、15%負擔困難，19%因為金錢因素不得不改用較低廉的不合適產品。

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