敏感時刻互相拉攏？金正恩、普丁互發賀電　稱將擴大雙邊關係

▲金正恩與普丁互相發送賀電，慶祝北韓的「祖國解放日」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁為慶祝朝鮮半島對日抗戰勝利77週年，在8月15日「祖國解放日（南韓稱光復節）」互相交換賀電，並強調將加強軍事方面的戰略合作，同時彰顯兩國的友誼關係。事實上，隨著俄羅斯因攻打烏克蘭導致與美俄惡化，北韓積極透過發出賀電的形式，展顯了對於俄國的支持。

根據《朝中社》報導，金正恩與普丁在「祖國解放日」77週年互相發送賀電，同時公開了兩位領導人的賀電全文。其中金正恩在賀電中表示，「英勇的戰士們在戰爭中，為了使祖國解放而慷慨地奉獻出自己的鮮血與生命，展現了崇高的國際主義榜樣。在抗日的日子中，因為對抗共同敵人而結下緊密友誼的北韓與俄羅斯，即使是過了不同世代與不同世紀，仍然堅定不變且持續發展。」

▲隨著近年北韓、俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩還提到近日緊張的國際情勢。他寫道，「為了摧毀敵對勢力近日在軍事能力上的威脅與挑釁、強權與專橫，兩國之間的戰略合作與支持將會持續上升到新的階段。北韓與俄羅斯的友好合作關係，將會在新領域更有活力地發展，為兩國人民的繁榮與福利作出貢獻。」

普丁則在賀電中指出，「在嚴峻的日子裡建立的友誼與合作的光榮傳統，今日也將成為發展俄羅斯與北韓之間睦鄰關係的基礎。希望能持續努力推動更具綜合性與建設性的雙邊關係。這樣一來不只是對兩國人民帶來益處，還能對加強朝鮮半島與東北亞地區安全與穩定做出貢獻。」

隨著美國與中國、俄羅斯的矛盾逐漸深化，而北韓不放過任何示好機會，此次更是透過交換賀電來強調與俄羅斯間的緊密友誼以及密切合作。

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