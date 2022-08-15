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70歲辣媽交友APP找到最佳床伴！　「天天來」銷魂叫聲兒好尷尬

▲▼銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

▲凱絲和克拉克在交友APP上相識，後來結為夫妻。（圖／翻攝自「Insider」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州今年70歲的女子凱絲（Cynthia Kase）日前登入交友網站，與69歲的克拉克（James Clark）相識，兩人老柴迸出新烈火，除了相處投緣之外，還夜夜激戰，凱絲豪放的呻吟聲甚至吵到兒子。

「Insider」報導，居住和工作地點都在佛州南部的凱絲，平日負責設計金融貿易軟體，大約一年半前在交友網站上認識遠在拉斯維加斯的專業撲克牌玩家克拉克。10天之後，離婚將近10年的克拉克便帶著早已是成人的女兒遠赴佛州和凱絲相見歡，結果這一見，原先預定的3天「網友見面」行程，立刻變成長達6天的「性愛馬拉松」，報導稱其中一次2人床戰甚至長達5小時。

克拉克很快就搬來佛州與凱絲和她38歲的兒子同居，9個月後，兩人在去年12月結為夫妻。

新婚的夫妻倆盡情享受性愛，他們都說人生活到現在，終於享受到了這輩子最高品質的性愛，經常一天來兩次，天天都來，而且兩人都同意沒有什麼「老到不能做」這種事。

▲▼銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

▲銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

凱絲說她很清楚克拉克可以滿足她的性慾，因為克拉克隨時隨地都有「性致」，「有時候我們停下來的唯一原因，是因為我們已經累到動不了了。」

不過兩人為了在人生下半場享受青春般的性愛，仍然借助了許多科技和醫學技術。例如凱絲接受的一種療程，是讓醫生從手臂抽血，經過轉換後注射到她的陰核、陰唇和G點等位置，重新活化陰道組織、增加敏感度，但目前並沒有確切的醫學研究證明此法真的有效。

和許多同年紀的男人一樣面臨「不夠堅挺」問題的克拉克，也接受了音波治療，透過低密度音波擴張血管，讓陰莖能更充分地充血。此外兩人在激戰時，克拉克也會先戴上陰莖環，鎖住流入陰莖的血液。

兩人就像大學生一般，在車上、車庫內等各個地方都能「衝刺」，凱絲怕叫太大聲讓兒子聽到會尷尬，還刻意和克拉克一起住在另一層樓。

凱絲表示，兩人美滿的性愛讓不少朋友驚掉下巴，還因此遭受嫉妒，但他們仍然很滿足，「我覺得性是上帝賜予的禮物，不好好享受很浪費。」

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