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法國人聽「台灣流行歌」最愛哪一首？　蔡依林《我呸》竟是第二名

記者林彥臣／綜合報導

曾經在台灣短暫停留90天的法國YouTuber闈鴻，回到法國之後依舊不斷拍片讓法國朋友認識台灣的文化，其中一個主題就是挑戰法國人的聽覺，請到兩位網紅歌手，以及其他的朋友們一起聽歌，選出他們最喜歡的台灣流行歌曲。

▲▼YouTuber闈鴻讓法國朋友聽台灣的流行歌曲，選出他們最喜歡的歌。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

▲闈鴻的網紅歌手朋友，聽完《我呸》大讚蔡依林根本是女神。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

闈鴻根據網友推薦的歌單選出7首歌，包括五月天《乾杯》、蔡依林《我呸》、光良《童話》、王心凌《愛你》、伍佰《你是我的花朵》、周興哲《你，好不好》、林俊傑《江南》。其中光良來自馬來西亞、林俊傑來自新加坡，闈鴻也在影片中，感謝馬來西亞與新加坡歌手對台灣流行音樂的貢獻。

▲▼YouTuber闈鴻讓法國朋友聽台灣的流行歌曲，選出他們最喜歡的歌。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

▲這一對法日混血兒兄弟覺得光良《童話》像是披頭四Hey Jude一樣純潔。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

在影片中，第二首出現的是蔡依林《我呸》，所有人聽過歌、看完MV之後一致好評，大呼「被圈粉了」、「聽過就上癮」、「根本是女神」。光良《童話》也獲得許多好評，認為像是披頭四Hey Jude一樣純潔。

伍佰的《你是我的花朵》則讓所有人都笑噴，大讚MV跟曲風都老派到很經典，根本是天才。

▲▼YouTuber闈鴻讓法國朋友聽台灣的流行歌曲，選出他們最喜歡的歌。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

▲這三個女生覺得周興哲的《你，好不好》，適合一個人心碎的時候哭著聽。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

接下來是周興哲的《你，好不好》，所有人聽過之後直言，「起雞皮疙瘩了」、「很接近我自己的宇宙」、「我也要下載這一首」、「我會一個人心碎的時候哭著聽」。

最終評分結果，周興哲《你，好不好》第一名，蔡依林《我呸》第二名，光良《童話》第三名，伍佰《你是我的花朵》第四名，林俊傑《江南》第五名，五月天《乾杯》第六名，王心凌《愛你》第七名。

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