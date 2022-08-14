亞美尼亞首都煙火倉庫爆炸　已1死至少20傷

俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸，地點位在西部的薩基空軍基地（Saky air base），俄羅斯聲稱是彈藥「自爆」並非遇襲也沒有軍備受損，外界猜測可能是烏軍空襲的結果，但烏克蘭當局並未證實。如今爆炸前後的衛星對比照曝光，至少8架包含蘇-24和蘇-30在內的俄軍戰機被毀，基地留下大片焦土。