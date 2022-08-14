「印度巴菲特」辭世享壽62歲　總理莫迪哀悼

▲印度股神金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）。（圖／翻攝Twitter@RakJhun）

文／中央社

素有「印度巴菲特」之稱的印度股票投資名人金君瓦拉今天清晨辭世，享壽62歲。印度總理莫迪也在推特發文表達哀悼之意。

金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）是位專業會計師，出身印度沙漠省分拉吉斯坦（Rajasthan），大學時就投入股市，股本僅5000盧比（約新台幣1881元），之後他進入股票交易公司RARE Enterprises擔任管理職，如今身價估計達60億美元（約新台幣1797億元）。

金君瓦拉身後留下妻子和三名子女，家屬告訴路透社：「他與世長辭時，家人和親信隨侍在側。」他過世原因目前還不得而知。

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7 — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2022

金君瓦拉日前才出席旗下廉價航空公司Akasa Air公開亮相的活動，和金君瓦拉交手超過30年的孟買銀行家和商賈大亨表示，金君瓦拉以本身絕佳的溝通技巧協助小型投資人瞭解股市。他對於經濟和企業的洞見，讓他成為電視名人。

主要政治人物和商業領袖也在社群媒體上哀悼金君瓦拉的過世。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特發文哀悼：「金君瓦拉不屈不撓，充滿活力、機智和洞見，留給金融界不可磨滅的貢獻。他的辭世令人難過。謹對其家人和仰慕者表達哀悼之意。」

科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra）執行長，同時也是金君瓦拉就學時期的友人科塔克（Uday Kotak）表示，金君瓦拉之前認為印度的股票遭到低估，「他是對的」。

科塔克在推文哀悼說：「你對金融市場的瞭解異常敏銳。我們經常談天，在COVID疫情期間更是如此。我會想念你。」

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