「印度巴菲特」辭世享壽62歲　總理莫迪哀悼

▲印度股神金君瓦拉(Rakesh Jhunjhunwala)。(圖/翻攝Twitter@RakJhun)

文/中央社

素有「印度巴菲特」之稱的印度股票投資名人金君瓦拉今天清晨辭世,享壽62歲。印度總理莫迪也在推特發文表達哀悼之意。

金君瓦拉(Rakesh Jhunjhunwala)是位專業會計師,出身印度沙漠省分拉吉斯坦(Rajasthan),大學時就投入股市,股本僅5000盧比(約新台幣1881元),之後他進入股票交易公司RARE Enterprises擔任管理職,如今身價估計達60億美元(約新台幣1797億元)。

金君瓦拉身後留下妻子和三名子女,家屬告訴路透社:「他與世長辭時,家人和親信隨侍在側。」他過世原因目前還不得而知。

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7