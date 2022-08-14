鄰居激戰呻吟吵醒全社區！　她高潮後狂呼「幹得好」笑翻萬人

記者葉睿涵／編譯

TikTok一名網友最近在網上分享了一段影片，原來他的鄰居在深夜享受魚水之歡時，歡愉聲居然傳遍了整個社區，也將這名網友從睡夢中驚醒。於是，她將整個過程錄下，並在結束後為影片中的男女主角歡呼，吸引了逾萬網友觀看。

據《每日星報》報導，住在這名網友對街2樓的鄰居，在享受性愛之時過於投入，絲毫不顧及鄰居們正在休息，也不考慮當時夜已深，完全未壓低音量，大聲放送著他們歡愉的呻吟聲，也打破了夜晚的寧靜。

▲TikTok一名網友的鄰居，在深夜發生性行為，呻吟聲連隔了一條街都聽得見。（圖／翻攝自TikTok）

於是，隔著一條街也被吵醒的女網友，決定將鄰居性愛過程發出的呻吟聲全錄下來，並上傳到網路上。從影片可見，鄰居的呻吟聲與嬌喘聲高低起伏，伴隨著不時傳出的「啪啪聲」，聲聲迴盪在他們居住的社區內。

儘管女網友當時覺得很尷尬，但她在拍攝影片的過程中還是強忍著笑，直到對街男女的呻吟聲隨著高潮落幕後，才高喊了一聲「呼」，像是在為對街的鄰居歡呼「幹得好」，也委婉地提醒對方，要注意性生活時的音量。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾萬網友觀看，還有不少網友留言打趣道，「兄弟，整個社區都聽到了」、「我真希望他們知道自己的窗戶是開著的」、「要是我在房裡聽到你的歡呼聲，我一定會哭的」、「這麼大聲真的太扯了」、「看影片時要先注意身旁有沒有人啊」。