才決定不離婚！老公在法院持刀「割妻子喉嚨」　她大出血慘死

▲兩人結婚7年申請離婚。（圖／翻攝自aajtak）



記者詹雅婷／綜合報導

印度卡納塔卡邦（Karnataka）一對夫妻結婚7年遇上瓶頸，上法院申請離婚，但在進行諮詢期間決定和好，同意挽回婚姻。然而諮詢會議才剛結束沒幾分鐘，男子便尾隨女方，持刀割破她的喉嚨，傷口極深，女子最終失血過多喪命。

NDTV報導，男子希瓦庫馬（Shivakumar）和妻子查特菈（Chaitra）的婚姻生活邁入第7年，但關係觸礁的兩人決定申請離婚，來到哈桑地區的法院接受1小時諮詢。在諮詢會議上，希瓦庫馬及查特菈同意摒棄分歧，重新團聚攜手挽救兩人的婚姻。

只不過諮詢會議才結束沒幾分鐘，希瓦庫馬跟著查特菈到洗手間，持刀割破她的喉嚨。查特菈當場大出血，儘管被緊急送醫搶救，但仍在治療過程中不治，因為傷口極深，失血過多。希瓦庫馬犯案後企圖逃離現場，被多名旁觀者當場制伏、移交警方，如今被控謀殺。

資深員警山卡爾（ Hariram Shankar）表示，這起事件發生在法院，希瓦庫馬已被拘留，警方也查獲犯案用的武器，將調查兩人諮詢結束後發生何事，以及如何偷帶武器進入法院大樓，這是否是一起預謀殺人案，將透過調查瞭解更多細節。

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