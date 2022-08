雷根號最新動態！一路往南「前進台灣東部海域」　2移動原因曝光

▲中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)最新資訊顯示雷根號近期動態。(圖/翻攝推特@SCS_PI)



記者吳美依/綜合報導

中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)在推特發布最新資訊,美軍航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)12日前後再度南下,目前位於台灣東部、沖繩東南方海域。該機構推測,可能是為了躲避逼近日本的颱風米雷(Meari),或者支持美軍通過台灣海峽的任務,但不太可能直接參與此類行動。

根據路徑圖,7月30日起,雷根號持續往東北方向航行,在美眾院議長裴洛西8月2-3日訪台期間,抵達台灣以東的菲律賓海,8月5-11日都在日本東南海域,但12日開始折返,2天期間往西南方向前進約500海里(926公里)。

「南海戰略態勢感知計畫」指出,雷根號改變航向可能是為了避免颱風風浪,但數名美國高官近日多次高調表示,「將於未來幾周派遣軍艦及飛機穿越台灣海峽」,因此推測雷根號也可能是為了因應這些任務,維持威懾態勢。

