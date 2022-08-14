雷根號最新動態！一路往南「前進台灣東部海域」　2移動原因曝光

▲中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新資訊顯示雷根號近期動態。（圖／翻攝推特@SCS_PI）



記者吳美依／綜合報導

中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在推特發布最新資訊，美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）12日前後再度南下，目前位於台灣東部、沖繩東南方海域。該機構推測，可能是為了躲避逼近日本的颱風米雷（Meari），或者支持美軍通過台灣海峽的任務，但不太可能直接參與此類行動。

根據路徑圖，7月30日起，雷根號持續往東北方向航行，在美眾院議長裴洛西8月2-3日訪台期間，抵達台灣以東的菲律賓海，8月5-11日都在日本東南海域，但12日開始折返，2天期間往西南方向前進約500海里（926公里）。

「南海戰略態勢感知計畫」指出，雷根號改變航向可能是為了避免颱風風浪，但數名美國高官近日多次高調表示，「將於未來幾周派遣軍艦及飛機穿越台灣海峽」，因此推測雷根號也可能是為了因應這些任務，維持威懾態勢。

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