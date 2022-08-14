北韓「高官千金」遭公開處刑！與男友做壞事被抓包　牽連局長老爸

▲北韓一名政治局長千金遭到公開處刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓近年加強取締在境內傳播國外戲劇、音樂以及舞蹈影片的罪犯，並嚴加懲戒，甚至有人因此丟了小命。日前就有一對年輕情侶檔因為偷偷販售韓流內容，因此遭到逮捕，並公開處刑。然而女方被爆其實是一名保衛局政治局長的女兒，卻也難逃一死，由此可見北韓打擊海外流行文化的決心。

根據《每日北韓》報導，北韓2020年制定被稱為「反韓流法」的《反動思想文化排擊法》，該法禁止民眾在國內傳播或販售來自美國、南韓以及日本等各國的流行文化內容，包含電影、電視劇、音樂以及舞蹈等。自從法律正式實施後，當局就嚴加取締，其中涉及韓流內容的罪犯則占大宗。

▲北韓2020年訂定《反動思想文化排擊法》，並嚴加取締。（圖／達志影像／美聯社）

由於違反《反動思想文化排擊法》的犯人急速增加，專門收監政治犯的「管理所」也陸續爆滿。這些罪犯被逮後除了會被關進管理所外，根據罪刑程度，還有可能被判死刑。平安南道平城2022年1月就在刑場公開處刑了一對20多歲的年輕情侶檔，當時甚至有上百人目擊整個處刑過程。

2人因私下販售韓流內容而被逮，雖然事後傳出女方是平安南道某政治局長的女兒，但由於罪刑深重，仍然難逃死刑，甚至因此影響父親的仕途。

另一方面，受新冠疫情影響，近年違反防疫規定，企圖接近或跨越國境進入中國大陸的北韓走私業者與民眾也大幅增加，這些人一旦被抓到就要面臨重責。除此之外，未能成功阻止人民走私或跨越國境的國境警察也會因此被連坐受罰。

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