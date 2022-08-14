南韓8成民眾「噁心北韓」！厭惡金氏政權射飛彈　認為必須達成統一

▲金正恩宣布北韓防疫成功，不過金與正卻將北韓疫情擴散的原因推卸給南韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年以來便更加頻繁試射極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、各種中短程彈道飛彈，且完成進行第7次核試驗前的準備工作，加上平壤當局將疫情擴散的理由歸咎為南韓散播導致，更加劇了南韓民眾對北韓的好感度。根據一項調查，近8成南韓民眾對北韓金氏政權抱持負面評價。

韓媒《KBS News》依照往年慣例，在光復節（8月15日）前夕實施「國民統一意願調查」，由KBS南北交流協力團委由KBS公營媒體研究所，針對南韓各地19歲以上成年男女共1653人，從7月23日至8月1日進行調查，隨著南北韓關係頻頻惡化，高達78%的民眾對北韓金正恩政權抱持負面看法，「普遍感到反感」為35.0%、「感到非常反感」則為43.1%。

其中，回答「感到非常反感」的比率近2年來有逐年增加的趨勢，2020年為36.2%、2021年為38.8%；至於回答「抱持好感」的比率則僅占2.7%。

▲北韓試射極超音速飛彈。（圖／路透社）

目前普遍多數的南韓人還是認為「達成統一」是有其必要性的。其中，回答「若無過多負擔則願達成統一」的比率高達51.7%、回答「一定要達成統一」為16.6%；至於回答「相當期間維持共存狀態」者占18.4%、「不追求統一會比較好」則為13.4%。

而關於「達成統一前應解決的先行課題」，高達41.8%的民眾認為應該優先解決北韓核武問題、36.2%的民眾認為應恢復經濟交流合作、35.3%的民眾認為應建構雙方之間的軍事信賴關係、27.0%的民眾則選擇文化與人力交流。

至於民眾如何看待北韓核武問題，高達85.5%的民眾抱持負面看法，其中84.4%的人認為短時間內難以解決、1.1%的人則認為最後恐引爆武力衝突；只有14.5%的民眾對於解決北韓核武問題抱持正面看法。

另外，該份民調也問及政府應最先重視哪一項對北韓政策，53.5%認為須透過外交力量致力達成無核化、24.0%選擇經濟交流合作、9.2%選擇讓離散家族重逢等。

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