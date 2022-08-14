不甩印度抗議！斯里蘭卡批准中國「遠望5號」停靠漢班托塔港口

▲中國勘測船「遠望5號」獲准停靠斯里蘭卡漢班托塔港口。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管鄰國印度和美國都提出了安全擔憂，但斯里蘭卡還是在13日宣布，同意中國勘測船「遠望5號」在8月16日停靠斯里蘭卡最南端、由中國運營的漢班托塔港口（Hambantot）。

綜合外媒報導，中國的「遠望五號」勘測船是共軍用以監視衛星、火箭和洲際彈道導彈發射的新一代太空跟踪船。它原定於8月11日抵達斯里蘭卡南部港口漢班托塔進行補給，卻因印度懷疑「遠望五號」可能監視印方的軍事設備，而被斯里蘭卡要求「遠望5號」無限期推遲其靠岸計劃。

不過，斯里蘭卡外交部13日證實，當局已准許「遠望5號」在本月16日至22日停靠漢班托塔港，而港口負責人席爾瓦（Nirmal P Silva）則指出，他將與船隻指定代理商合作，確保港口暢通。

如今，斯里蘭卡正面臨自獨立以來最嚴重的經濟危機，同時該國近日也因前總統出逃國外，陷入政治動盪。中印兩國試圖藉機擴大它們在斯里蘭卡的影響力，加上印度擔心中國會把靠近亞歐主要航線的漢班托塔港當作軍事基地，因此印度今年向斯里蘭卡提供的幫助比其他任何國家都多。

然而，斯里蘭卡外交部強調，該國是一個主權國家，可以自主選擇與任何國家合作，暗示印方向斯方施壓毫無道理。另外，由於償債困難，斯里蘭卡早在2017年就已將相關港口租給了一家中國公司，其租期為99年。