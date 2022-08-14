尹錫悅就任將滿百日　民調慘跌剩24%！外交、經濟、人事面臨憂患

▲尹錫悅14日前往國立首爾顯忠院出席韓國獨立軍先賢紀念儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今年5月就任後，至今即將上台滿100天，甫上任之初便將辦公室從青瓦台遷至首爾龍山、在最短的時間內會晤美國總統拜登、最短的時間內執政黨在地方選舉獲勝，到6月底飛抵西班牙參加北約組織峰會；然而7月後民調卻急轉直下，甚至支持率跌到新低點24%，通貨膨脹、人事問題、在美中兩大國之間的外交問題，皆備受考驗。

根據《韓聯社》，尹錫悅從正式就任總統至今即將滿100天，外界聚焦明（15）日光復節演說、17日就職百日記者會演說，究竟內外面臨多重考驗的尹錫悅會如何公佈總統辦公室幕僚新一波人事改組案，以及之後公開的國政經營藍圖是否會讓執政團隊贏來改變的機會、亦或是新的危機，

尹錫悅5月10日就任後，便馬上將總統辦公室從青瓦台遷移至位於首爾龍山的外交部新大樓，作為最高權力象徵長達74年的青瓦台則對外開放，作為一般民眾休憩的場所。尹錫悅在就職演說時提到35次的「自由」，每天一早至總統辦公室上班時開放記者進行簡單問答，是構成「龍山時代」的主要象徵場景之一。

▼尹錫悅14日前往國立首爾顯忠院出席韓國獨立軍先賢紀念儀式。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅就任不到20天，便與拜登展開會談。（圖／路透社）

上任不到20天，在外交上走「親美路線」的尹錫悅於5月21日在首爾與拜登展開會談，提及韓美同盟在軍事、經濟安全、穩定半導體供應鏈、外交等多項領域的合作；6月29日，尹錫悅甚至飛抵西班牙馬德里出席北約組織峰會，是首位受邀參加北約峰會的南韓總統。

尹錫悅政府不僅大規模改動文在寅政府時期的不動產政策，甚至還計畫於2030年以前讓核能發電占比超過3成，同時針對半導體產業以政府力量進行大規模投資。

不過，尹錫悅政府在上台不到3個月便面臨多重考驗。俄烏戰爭時間拉長造成全球糧食、能源面臨短缺危機，全球通貨膨脹嚴峻，各國央行開始升息。隨著南韓國內物價飆漲，民眾將怒火轉嫁至尹錫悅政府，於是政府決定從7月第一周起每周召開經濟民生會議，全面應付金融、不動產、物價等方面的經濟議題。

而尹錫悅上台後面臨的是「朝小野大」的局面，對於亟欲推動年金改革、勞動改革、教育改革的尹錫悅政府而言較為不利。

雖然尹錫悅政府所代表的執政黨「國民力量」於6月1日地方選舉中，在17個行政區中奪下12席，但黨內卻在之後陷入更嚴重的內鬨，黨代表李俊錫因身陷「性接待疑雲」，甚至被認為有湮滅證據之嫌，於是被黨內懲戒停職6個月，而國會議員權性東等尹錫悅身邊的幕僚試圖透過轉換黨內體系來達到執掌黨鞭的目的，種種行徑只會降低民眾對執政團隊的觀感。

而前教育部長兼社會副總理朴順愛，因計畫推動小學生提早入學，將入學年齡從法定的「滿6歲」提早一年至「滿5歲」，引發大批家長與教育團體的不滿和疑慮，在尹錫悅支持率下跌至史上新低的24%以後，決定請辭負責。因此，未來教育部長、衛生福祉部長的候補人選是尹錫悅政府所面臨的當務之急；在野黨也批評，尹錫悅政府在總統辦公室等幕僚編制上，太多人來出身自檢方，成為尹錫悅用人的一大弊病。

▼國民力量黨代表李俊錫不滿遭黨內懲戒停職，13日提出假處分申請，更淚灑記者會，淪為南韓政治史上的笑柄。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓教育部長朴順愛8日請辭，成尹錫悅政府首位請辭的部長。（圖／CFP）

尹錫悅8月1日起展開5天的「暑期休假」，中間以此為由拒見美國聯邦眾議院議長裴洛西，導致民眾對於政府在外交上的作為有所不滿，認為恐怕將損及韓美關係。

至於在與中國的外交關係，雖韓中建交今年適逢30周年，韓中外長也於近日展開會談，然而會後中國聲稱已圓滿解決薩德佈署問題，同時要求南韓遵守文在寅政府以來承諾的「三不一限」，為此南韓外長朴振強調這絕非屬於承諾，突顯出韓中兩國在見解上存在極大差異，而之後若南韓決定加入「半導體四方聯盟」（Chip 4），恐怕還得擔憂丟失在中國的半導體市場。

另外，尹錫悅上台前便承諾將修復降至冰點的韓日關係，不過南韓大法院（最高法院）針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工之判決問題懸然未解，日本企業在韓資產恐遭變賣現金，儘管尹錫悅政府不斷向日相岸田文雄、日外務大成林芳正釋出善意，但日本政府卻認為，只有南韓先解決大法院判決問題，雙方關係才存在修復的可能。

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