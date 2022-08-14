　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅就任將滿百日　民調慘跌剩24%！外交、經濟、人事面臨憂患

▲▼尹錫悅14日前往國立首爾顯忠院出席韓國獨立軍先賢紀念儀式。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅14日前往國立首爾顯忠院出席韓國獨立軍先賢紀念儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今年5月就任後，至今即將上台滿100天，甫上任之初便將辦公室從青瓦台遷至首爾龍山、在最短的時間內會晤美國總統拜登、最短的時間內執政黨在地方選舉獲勝，到6月底飛抵西班牙參加北約組織峰會；然而7月後民調卻急轉直下，甚至支持率跌到新低點24%，通貨膨脹、人事問題、在美中兩大國之間的外交問題，皆備受考驗。

根據《韓聯社》，尹錫悅從正式就任總統至今即將滿100天，外界聚焦明（15）日光復節演說、17日就職百日記者會演說，究竟內外面臨多重考驗的尹錫悅會如何公佈總統辦公室幕僚新一波人事改組案，以及之後公開的國政經營藍圖是否會讓執政團隊贏來改變的機會、亦或是新的危機，

尹錫悅5月10日就任後，便馬上將總統辦公室從青瓦台遷移至位於首爾龍山的外交部新大樓，作為最高權力象徵長達74年的青瓦台則對外開放，作為一般民眾休憩的場所。尹錫悅在就職演說時提到35次的「自由」，每天一早至總統辦公室上班時開放記者進行簡單問答，是構成「龍山時代」的主要象徵場景之一。

▼尹錫悅14日前往國立首爾顯忠院出席韓國獨立軍先賢紀念儀式。（圖／達志影像／newscom）

▲▼總統辦公室遷移至首爾龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像／newscom）

▲▼先前尹錫悅曾數度表示，願與QUAD展開緊密合作；不過美國高層卻透露，目前未考慮讓南韓加入。（圖／路透社）

▲尹錫悅就任不到20天，便與拜登展開會談。（圖／路透社）

上任不到20天，在外交上走「親美路線」的尹錫悅於5月21日在首爾與拜登展開會談，提及韓美同盟在軍事、經濟安全、穩定半導體供應鏈、外交等多項領域的合作；6月29日，尹錫悅甚至飛抵西班牙馬德里出席北約組織峰會，是首位受邀參加北約峰會的南韓總統。

尹錫悅政府不僅大規模改動文在寅政府時期的不動產政策，甚至還計畫於2030年以前讓核能發電占比超過3成，同時針對半導體產業以政府力量進行大規模投資。

不過，尹錫悅政府在上台不到3個月便面臨多重考驗。俄烏戰爭時間拉長造成全球糧食、能源面臨短缺危機，全球通貨膨脹嚴峻，各國央行開始升息。隨著南韓國內物價飆漲，民眾將怒火轉嫁至尹錫悅政府，於是政府決定從7月第一周起每周召開經濟民生會議，全面應付金融、不動產、物價等方面的經濟議題。

而尹錫悅上台後面臨的是「朝小野大」的局面，對於亟欲推動年金改革、勞動改革、教育改革的尹錫悅政府而言較為不利。

雖然尹錫悅政府所代表的執政黨「國民力量」於6月1日地方選舉中，在17個行政區中奪下12席，但黨內卻在之後陷入更嚴重的內鬨，黨代表李俊錫因身陷「性接待疑雲」，甚至被認為有湮滅證據之嫌，於是被黨內懲戒停職6個月，而國會議員權性東等尹錫悅身邊的幕僚試圖透過轉換黨內體系來達到執掌黨鞭的目的，種種行徑只會降低民眾對執政團隊的觀感。

而前教育部長兼社會副總理朴順愛，因計畫推動小學生提早入學，將入學年齡從法定的「滿6歲」提早一年至「滿5歲」，引發大批家長與教育團體的不滿和疑慮，在尹錫悅支持率下跌至史上新低的24%以後，決定請辭負責。因此，未來教育部長、衛生福祉部長的候補人選是尹錫悅政府所面臨的當務之急；在野黨也批評，尹錫悅政府在總統辦公室等幕僚編制上，太多人來出身自檢方，成為尹錫悅用人的一大弊病。

▼國民力量黨代表李俊錫不滿遭黨內懲戒停職，13日提出假處分申請，更淚灑記者會，淪為南韓政治史上的笑柄。（圖／達志影像／newscom）

▲▼國民力量黨代表李俊錫不滿遭黨內懲戒停職，13日提出假處分申請，更淚灑記者會，淪為南韓政治史上的笑柄。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓教育部長朴順愛8日請辭，成尹錫悅政府首位請辭的部長。（圖／CFP）

▲南韓教育部長朴順愛8日請辭，成尹錫悅政府首位請辭的部長。（圖／CFP）

尹錫悅8月1日起展開5天的「暑期休假」，中間以此為由拒見美國聯邦眾議院議長裴洛西，導致民眾對於政府在外交上的作為有所不滿，認為恐怕將損及韓美關係。

至於在與中國的外交關係，雖韓中建交今年適逢30周年，韓中外長也於近日展開會談，然而會後中國聲稱已圓滿解決薩德佈署問題，同時要求南韓遵守文在寅政府以來承諾的「三不一限」，為此南韓外長朴振強調這絕非屬於承諾，突顯出韓中兩國在見解上存在極大差異，而之後若南韓決定加入「半導體四方聯盟」（Chip 4），恐怕還得擔憂丟失在中國的半導體市場。

另外，尹錫悅上台前便承諾將修復降至冰點的韓日關係，不過南韓大法院（最高法院）針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工之判決問題懸然未解，日本企業在韓資產恐遭變賣現金，儘管尹錫悅政府不斷向日相岸田文雄、日外務大成林芳正釋出善意，但日本政府卻認為，只有南韓先解決大法院判決問題，雙方關係才存在修復的可能。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►一穿上癮的「能量銀纖維火耀褲」特價了！親膚舒適、夏日內著就是它

ET快訊
中國賭博頭目被捕　全球反詐騙組織：「KK園區」物主之一
依依帶納豆去澎湖玩　「驚悚住宿體驗」她半夜被爬上身！
快訊／美5參眾議員抵台　蔡英文明早接見訪團
為救女友姪子反溺死　水里溪4年前「恐怖人潮」畫面曝
快訊／高雄整條巷子下沉「晚間驚傳停電」
年輕時打老婆！中風臥床遭妻毆虐14年慘死　嘴裡還塞黑糖糕
快訊／5美參眾議員搭軍機降落松機　訪台關鍵目的曝光
快訊／美國5官員今晚來台　身分全曝光
鄰居激戰呻吟吵醒全社區！　她高潮後狂呼「幹得好」笑翻萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國賭博頭目被捕　全球反詐騙組織：詐騙集團「KK園區」物主之一

「印度巴菲特」辭世享壽62歲　總理莫迪哀悼

鄰居激戰呻吟吵醒全社區！　她高潮後狂呼「幹得好」笑翻萬人

「柯南手錶」成真錶蓋掀開就能發射子彈　售價竟然超便宜

南韓8成民眾「噁心北韓」！厭惡金氏政權射飛彈　認為必須達成統一

海邊突慾火難耐！情侶躲草地大演活春宮　肉色交纏畫面瘋傳

日本106國會議員爆與「統一教」有關係！　8成是執政黨

馬斯克想改掉的「壞習慣」　他曝深層心態：很多人也這樣

才決定不離婚！老公在法院持刀「割妻子喉嚨」　她大出血慘死

俄軍慘了！20%地面部隊被摧毀　「關鍵補給道路被炸」援軍來不了

考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！

警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

師傅要修門鈴沒人應門　妹子聽2次大悟笑出鵝聲

見小貓「無助躺地」困車陣　暖騎士急停下攔車救一命

從牙膏獲得人生啟發　「沒辦法時不要硬擠」

一咬即抽！骨頭秒脫離　超快速雞翅「扭轉吃法」

成員全取諧音！陸男團ESO侵權EXO　「易烊千璽→易烊干洗」遭撻伐

到海邊玩！拖鞋卡小腿　朋友幫拔卻拉走整個人

中國賭博頭目被捕　全球反詐騙組織：詐騙集團「KK園區」物主之一

「印度巴菲特」辭世享壽62歲　總理莫迪哀悼

鄰居激戰呻吟吵醒全社區！　她高潮後狂呼「幹得好」笑翻萬人

「柯南手錶」成真錶蓋掀開就能發射子彈　售價竟然超便宜

南韓8成民眾「噁心北韓」！厭惡金氏政權射飛彈　認為必須達成統一

海邊突慾火難耐！情侶躲草地大演活春宮　肉色交纏畫面瘋傳

日本106國會議員爆與「統一教」有關係！　8成是執政黨

馬斯克想改掉的「壞習慣」　他曝深層心態：很多人也這樣

才決定不離婚！老公在法院持刀「割妻子喉嚨」　她大出血慘死

俄軍慘了！20%地面部隊被摧毀　「關鍵補給道路被炸」援軍來不了

「自住沒差是話術」網友反被酸魯蛇　專家：從剛性需求出發

妹子炫耀男友「大又持久」！閨密聽完竟偷約開房間　網狂噓：活該

6隊2連勝晉級希望濃　台中騎士單日雙勝盼延續美好回憶

快訊／美5參眾議員抵台　蔡英文明早接見訪團

取代定存！00878年化殖利率6.4％　財經博士這樣買

東園驚險拿下2連勝嚇壞教頭！北區隊伍勢如破竹

運動後「超商這樣吃」能長肌！營養師菜單曝光：1小時內要吃

快訊／高雄整條巷子下沉「晚間驚傳停電」　至少86戶受影響

高雄前金工地周邊塌陷　市府初判8戶成危樓須拆

天母「新店王」竟是7坪豆漿店　房東6年入帳319萬

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

統計：B罩杯最會偷吃　小奶妹更會劈

北韓高官千金遭公開處刑！與男友做壞事被抓包

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

AV男優染猴痘「下巴長皮疹」　病程照曝光

緬甸KK園區「宰豬」了！活摘器官籌費

烏轟炸俄軍補給道路　俄20%地面部隊被毀

日骨折男救護車上確診　慘被丟包車禍現場

鄰居呻吟聲吵醒整區　她高潮後狂呼：幹得好

遊艇趴親熱！他被「嬌羞一推」落水亡

柬埔寨5000人群組買賣豬仔！6天標售125人

雷根號抵台灣東部海域　移動原因曝

海邊玩耍突慾火難耐！情侶露天上演活春宮

黑幫老大被抓走！小弟爆氣燒50車致20死

遇刺作家魯西迪未脫險境　凶嫌被控蓄意謀殺

更多熱門

相關新聞

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

台灣民眾被高薪機會誘騙至柬埔寨，卻遭受各種不人道對待，甚至「強摘器官」，駭人聽聞頻傳。日本《讀賣新聞》獨家爆料，東京都非營利組織「重病患者支持協會」（難病患者支援の会）疑似在海外進行活體器官買賣及移植手術，協會代表還要求患者回國後不准洩露此事，理由是不想被別人說「跟窮人購買器官」。

賀錦麗擬訪日出席「安倍國葬」！

賀錦麗擬訪日出席「安倍國葬」！

日骨折男救護車上確診　慘被丟包車禍現場

日骨折男救護車上確診　慘被丟包車禍現場

金正恩宣布防疫勝利　美教授酸：作夢嗎？

金正恩宣布防疫勝利　美教授酸：作夢嗎？

第8號颱「米雷」登陸日本靜岡！

第8號颱「米雷」登陸日本靜岡！

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

滴妹破尺度解放泳衣！

柬埔寨活摘器官　超血腥內臟片瘋傳

外景主持人遭鬼王附身「老師下跪無效」！

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

比騙到柬埔寨還慘！「最殘暴KK園區」千人活摘器官

「10多年前去柬埔寨玩」過程曝　網留言一面倒

這詞最早出現在林論文　作家：蘇宏達為何不採信

YouTuber遭疑抄襲蕾菈

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

永安漁港放水燈3人離奇溺斃　突踩不到沙灘慘滅頂

古天樂哭了！　砸17.6億拍科幻片票房差

即／高雄工地路面今再塌陷　居民嚇壞急撤離

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

戳破柬埔寨人蛇集團內幕！

孫生女友披婚紗！

更多

最夯影音

更多
考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！

考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！
警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

師傅要修門鈴沒人應門　妹子聽2次大悟笑出鵝聲

師傅要修門鈴沒人應門　妹子聽2次大悟笑出鵝聲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面