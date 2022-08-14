染猴痘「下巴長皮疹」病程照曝光　AV男優劇痛險昏倒：就像刀在刺

▲思帝爾認為，自己可能是在派對上被感染。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／編譯

美國德州從事成人產業的男子思帝爾（Silver Steele）7月確診猴痘，歷經3週終於好轉恢復健康。然而這段過程並不好受，光是下巴就長出多個皮疹疹子，嘴巴內部、牙齦、喉嚨也都是，進食吞嚥非常痛，就醫檢查時一度痛到眼前發黑、險些昏倒，即便有時只是坐著看電視，也會突然感到一陣劇痛，「就像刀子在刺你一樣」。

商業內幕報導，思帝爾擔任成人影片演員，也是一名同性戀者，今年7月初參加一場慶祝派對，一週後就發現長出類似於青春痘的皮膚異樣，還以為是剃刀燙傷（razor burn，剃刀刮毛後出現的皮膚過敏紅癢等不適），儘管有想過該不會是感染猴痘，但症狀輕微、不會疼痛，並沒有特別在意。

只不過對思帝爾來說，這就是確診猴痘後的初期症狀，4天後淋巴結腫大，吞嚥時開始會感到疼痛，就醫後確診猴痘。當晚，他就出現發燒、發冷、盜汗等症狀，類似流感的症狀持續約48小時，燒退了之後，皮疹開始變痛。

思帝爾主要的皮疹長在下巴部位，但嘴巴內部、牙齦、喉嚨處也都有長，「吃東西的時候最痛，但有時候真的只是坐著看電視，也會突然感到一陣劇痛，就像刀子在刺你」。另外，當醫師協助檢查喉嚨時，在把壓舌板拿掉的那瞬間，思帝爾痛到眼前發黑，險些昏倒。

直到8月，思帝爾身體狀況才逐漸復原，傷口也開始癒合，目前已結束隔離並接種天花疫苗。他坦言，之所以透過社群媒體分享自身確診的症狀與照片，就是希望能提高同性族群對可用資源的認識。