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《魔鬼詩篇》魯西迪能說話了！已脫離呼吸器　嫌1舉動疑曾預告犯案

記者葉睿涵／綜合報導

《魔鬼詩篇》作者魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講前遇襲，傷勢嚴重，一度要靠呼吸器維持生命。經過1天的治療後，他目前已取下呼吸器，而且可以說話了。發起這場襲擊的馬塔（Hadi Matar），13日則被檢察官以蓄意謀殺、攻擊等罪名控上庭，但馬塔拒絕認罪。報導稱，馬塔曾在數天前取消了健身房的會籍，還表示自己「暫時不會回來」，疑似在預告犯案。

▲▼印度裔英國籍作家魯西迪（Salman Rushdie）在紐約遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲在紐約遇襲的作家魯西迪已脫離呼吸器，而且可以說話了。（圖／達志影像／美聯社）

據《美聯社》報導，已高齡75歲的魯西迪，12日遇襲後，就被經紀人懷利（Andrew Wylie）證實手臂神經被切斷、肝臟被刺傷受損，必須仰賴呼吸器維生，還有可能失去一隻眼睛。不過，與魯西迪關係密切的作家塔西爾（Aatish Taseer），13日在推特報喜，聲稱魯西迪「已取下呼吸器，而且還在聊天和開玩笑」。經紀人懷利隨後也證實了此一消息，但未提供更多細節。

著有多部作品的魯西迪是國際知名作家。他的小說《魔鬼詩篇》在1988年出版後引起巨大爭議。不少穆斯林認定他褻瀆了伊斯蘭教，導致他在過去33年來頻頻收到死亡威脅，還被伊朗追殺，而魯西迪則隱姓埋名地躲在西方。8月12日，魯西迪在肖託誇研究所（Chautauqua）準備演講時，一名男子突然衝上台，反覆用拳頭毆打魯西迪，並用刀捅傷他，導致魯西迪的頸部和手臂有明顯外傷。

▲▼24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）企圖刺殺美英雙籍知名作家魯西迪（Salman Rushdie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲涉嫌刺殺魯西迪的嫌犯馬塔拒絕在13日的庭審上認罪。（圖／達志影像／美聯社）

警方當場逮捕了24歲的襲擊者馬塔，並以二級蓄意謀殺、二級攻擊等罪名將其控上庭。檢察官施密特（Jason Schmidt）13日指出，馬塔在事發前一天攜帶偽造身分證件，提前來到演說地點，並購買入場券，可見這起刺殺行動是「有計劃」且「具針對性的」。馬塔拒絕在13日的庭審中認罪，但他的公設辯護律師巴隆（Nathaniel Barone）表示，馬塔在接受調查時非常配合。

《天空新聞》指出，在美國出生、雙親都是黎巴嫩移民的馬塔，是紐澤西州一間健身房的會員。據其他會員描述，他通常都一個人健身，而且非常安靜。健身房老闆波伊爾（Desmond Boyle）回憶，馬塔每天都會神情悲傷地來到健身房，而健身房經理卡菈布蕾絲（Rosaria Calabrese）透露，馬塔在案發幾天前曾取消了他的健身房會籍，還聲稱自己「暫時不會回來」，疑似當時就已預告犯案。

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